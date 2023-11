În acest an, Laura Giurcanu a reușit să își îndeplinească cel mai mare vis al său, acela de a avea propriul său apartament. Concurenta de la America Express – Drumul Soarelui a fost atât de încântată de realizarea sa încât a dorit să împărtășească cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare cum și-a amenajat locuința.

„Sunt dor eu despachetând un un purificator de aer, într-o seară de marți întâmplătoare, acasă, singură, trăindu-mi viața viața. V-am arătat doar părți din casa mea, dar nu am reușit să spun întreaga poveste”, a început tânăra povestea.

Laura Giurcanu și-a achiziționat un apartament în București și este foarte mândră de acest lucru. Mult timp creatoarea de conțintu, în vârstă de 26 de ani, a locuit cu chirie în Capitală

„Chestia e că mereu am visat să am propria mea casă. Îmi amintesc că, atunci când eram mică, mergeam cu mama mea la Ikea și îi spuneam că visul meu să merg acolo și să-mi decorez casa așa cum îmi doream, să cumpăr totul nou și să îmi construiesc spațiul visat. Și acum, la 26 de ani, am făcut-o. Sunt foarte mândră de mine că am făcut toate aceste și nu m-aș putea simți mai bine de atât în acest loc. Simt că locuiesc aici de o veșnicie; este confortabil, este liniștit, este luminos, este drăguț, este o casă și mă bucur să o numesc a mea. Cred cu tărie că poți să îți îndeplinești orice vis”, a mărturisit în mediul online Laura Giurcanu de la America Express.

Cine este Laura Giurcanu

Laura Giucanu face echipă la „America Express – Drumul Soarelui” cu buna ei prietenă Sânziana Negru. Mulți o cunosc pe aceasta din mediul online, dar și de la televizor.

Laura Giurcanu s-a născut pe 23 septembrie 1996 și este fotomodel, influencer și vlogger. Are 1.85 m înălțime și a devenit celebră la vârsta de 14 ani, după ce a participat la „Next Top Model by Cătălin Botezatu”.

De atunci, Laura Giurcanu a intrat în atenția publicului. După emisiunea, ea a început să aibă colaborări în afara țării, a avut contacte cu agenții din New York, Milano, Paris și Berlin. Și a și pozat pentru celebrele reviste Vogue, Elle și Cosmopolitan.

Dincolo de cariera ei de fotomodel, Laura Giurcanu are mare succes și ca influencer și vlogger. Drumul său ca vlogger a început în 2013, atunci când și-a deschis un canal de YouTube. În prezent, ea are 384.000 de abonați pe Youtube.

Pe Instagram, Laura Giurcanu are peste 884.000 de urmăritori. În trecut, ea a practicat 7 ani atletismul. „Aveam un vis pe săptămână. Am trecut prin toate. Toți voiam să fim astronauți. Am vrut să fiu medic, ba chiar am vrut să merg la medicină. Eram mică și așa m-am apucat de atletism.

Era o poză cu o atletă și era o reclamă la un brand de sport.Am zis că vreau și eu să fiu așa. Am făcut sport de performanță 7 ani. Până la urmă nu am ajuns pe nicio clădire prin atletism, dar după aceea am ajuns pe clădiri și prin reclame, dar altfel. Nu am ajuns eu atletă, dar în poze dau foarte bine, povestea ea acum câțiva ani.

