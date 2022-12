De aproape un deceniu, Mihai Mitoșeru locuiește într-un apartament situat într-un cartier rezidențial de lux, în București. Prezentatorul TV este vecin cu Andreea Tonciu, dar și cu alți oameni cunoscuți din showbizul românesc. Locuința vedetei este amenjată în culori calde și încă are amprenta fostei soții.

„E locul unde mă simt bine, unde de fiecare dată când am treabă, muncesc, e locul unde vreau să mă întorc, e locul în care practic mă simt cel mai bine. De aceea m-am și mutat aici acum 10 ani. E adevărat că arată atât de frumos datorită fostei soții, ea a făcut cam tot în casa asta.

Sper că eu nu am distrus între timp. Încă mai arată bine. Se pricepe. I-am zis să facă cursuri de design interior, nu a vrut, de fapt nu avea timp. Păcat, că se pricepe”, a declarat Mihai Mitoșeru, potrivit WOWbiz.ro.

Și a continuat: „Sunt vecin cu Tonciu. Stă la celălalt bloc de lângă mine. La fel și prietenii mei Titus Steel și Iasmin Ruj, o groază de fotbaliști. Adrian Minune nu stă aici”.

Mihai Mitoșeru este singur și regretă divorțul de Noemi

Prezentatorul TV și-ar fi dorit să își poată salva căsnicia, însă nu a reușit. Deși a încercat să își refacă viața de mai multe ori, Mihai Mitoșeru nu a reușit să găsească pe cineva care să-l facă să treacă peste relația cu Noemi.

„Am divorțat acum 3 ani. Am avut două relații, una de 10 ani, una de 14, cred că am fost destul de ok în viața asta și destul de serios. Nu mă întreba de ce am divorțat, că nici eu nu știu, acum îmi pare rău. Ne plafonasem, nu am știut cum să gestionez situația. După 14 ani de zile ne certam foarte rău, vorbeam urât. Poate ar fi trebuit să fac și eu ceva, dar în loc să fiu eu mai ok și mai matur, îi răspundeam mai rău decât o făcea ea și nu am știut să salvez situația. Mi s-a părut că cel mai bine e să plec din acea relație.

Acum, după trei ani de zile nu mai gândesc așa. Mă gândesc că ar fi trebuit să fac ceva. E tardiv, oricum. În ăștia trei ani, nici nu pot să spun că am găsit pe cineva cu care aș fi vrut să rămân. Acum m-am și maturizat, văd altfel pe toată lumea, văd altfel oamenii, încep să am alte pretenții. Practic, nu vreau mult, eu sunt un om normal, vreau niște chestii normale, dar normalitatea în ziua de azi e ceva senzațional. Poate m-am și obișnuit să fiu singur, ceea ce e foarte rău, poate nici nu am găsit fata cu care aș vrea să rămân, habar nu am. Dar sunt deschis”, a mai mărturisit Mihai Mitoșeru.

