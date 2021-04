Imagini din camera bebelușului Adelei Popescu. „Ce emoții m-au apucat”

Adela Popescu a postat pe contul de Instagram, imagini în care le arată fanilor că s-a apucat de amenajarea camerei. Fosta prezentatoare de la Vorbește Lumea a recunoscut că are mari emoții.

„Începe treaba! / Ce emoții m-au apucat! / Sunt minunate”, a scris Adela Popescu în dreptul imaginilor postate la InstaStory.

Adela Popescu vrea să nască natural

Adela Popescu va naște al treilea copil în luna iulie, la mijlocul lunii, mai exact, și nu vrea să facă o operație de cezariană, preferă natural, la fel ca la ceilalți doi băieței.

„Sper să nasc natural și a treia oară. Pe 13-16 iulie este termenul. Am descoperit beneficiile nașterii naturale.

Sper să fie ok. La Alexandru am avut travaliu de 10 ore, la Andrei am născut pe viu, nu au mai avut timp să-mi facă epidurala, am stat 5 ore în travaliu atunci.

Practic, durerile sunt același și la nașterea naturală și la cezariană. La nașterea naturală e travaliu dureros, la cezariană te doare după operație”, a spus aceasta la Pro TV.

