Cristina Bâtlan a deschis ușa casei sale și a arătat cum și-a amenajat locuința din București. Antreprenoarea este pasionată de cultura asiatică, astfel că și-a amenajat casa în acest stil. Recent, vedeta a vorbit și despre ritualul pe care îl are în fiecare dimineață, acela de a bea ceai. Astfel, că înainte de a începe ziua de lucru, investitoarea de la „Imperiul Leilor” bea ceai și meditează. Cristina Bâtlan practică atât yoga, cât și qicong, două tipuri de exerciții care își au originea în India și, respectiv, China, potrivit unica.ro.

Femeia de afaceri a amenajat în casa ei o cameră specială pentru ceai și meditație, închisă cu „uși chinezești antice”. „Acesta este un tatami tradițional japonez. Tatami te izolează de pământ. Conform tradiției am pus un strat de lemn, un strat de cărbune, alt strat de lemn și apoi saltelele. Stratul de cărbune este un strat izolator care ține cald, care niciodată nu are umezeală și care niciodată nu are ciuperci și bacterii, pentru că este un cărbune ars, septic. Înălțimea e de 17 centimetri, iar saltelele le-am cumpărat din Japonia”, a explicat Cristina Bâtlan, în emisiunea „La Măruță”.

Pereții din holul casei sunt vopsiți în degrade roșu-negru. „Facem asta foarte greu la piele, la lemn e cu atât mai dificil. Toate ușile sunt lucrate cu acest desen chinezesc. Lămpile sunt create de un artist român”, a mai declarat Cristina Bâtlan, la Kanal D. Mobila de bucătărie a fost făcută pe comandă în Italia, iar blatul este dintr-o piatră veritabilă.

„E foarte complicat să faci o grădină japoneză, se face în etape”

Pentru grădina japoneză, vedeta a investit foarte mult timp, pentru că procesul de realizare nu este unul ușor, ci unul care se face în etape. „E foarte complicat să faci o grădină japoneză, se face în etape”, declara în 2019, când încă nu terminase amenajare. „Eu merg desculță, pentru că pietrele astea simbolizează râul, așa se construiește o grădină Zen. Când mergi pe pietre îți faci un masaj la picioare, e ieftin și nu trebuie să pleci de-acasă. Am integrat în acest peisaj japonez, asiatic, florile care rezistă cel mai bine la umbră, hortensiile. Îmi plac foarte mult florile. Toți acești copaci, de fapt, izolează de zgomotul străzii. Nu-ți vine să crezi că ești în București”, a mai declarat Cristina Bâtlan, în emisiunea „La Măruță”.

„În China și Japonia m-am simțit imediat ca acasă”

Antreprenoarea s-a îndrăgostit de cultura asiatică, atunci când a fost în Japonia și în China. „Când am fost în China și Japonia m-am gândit că eu în altă viață, dacă există, am fost asiatică. M-am integrat foarte repede acolo. M-am simțit imediat ca acasă“, a completat.

Cristina Bâtlan nu vrea să se mute din România

Deși îi place mult să călătorească, antreprenoarea nu s-ar muta din România. „Nu mă gândesc la mutare, dar știu care ar fi țările în care aș putea să trăiesc din această secundă. Am prieteni peste tot, la fel de mulți cum am în România, oameni foarte valoroși, care mă ajută.

Vreau să vă spun că prietenii mei sunt niște oameni care, dacă mă sună oricând, eu spun: «Da, sunt cu voi! Fac orice pentru voi, vă ajut!». Ei, la rândul lor, fac la fel pentru mine. Asta consider că este prietenie, nu un om care se programează să îți facă o vizită și se formalizează foarte mult. Mi se pare că prietenia este o chestie umană, simplă, chiar foarte simplă”, a spus Cristina Bâtlan.

