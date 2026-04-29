Imagini din casa în care Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc locuiesc alături de cei doi copii, Liam și Landon

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc trăiesc o perioadă liniștită și împlinită alături de cei doi copii ai lor, Liam și Landon. Recent, mezinul familiei a împlinit doi ani, iar momentul a fost marcat printr-un mesaj emoționant și imagini de familie care au atras imediat atenția.

„La mulți ani cu ocazia împlinirii a 2 ani micului meu ghemotoc de haos, râsete și magie. Îmi provoci piele de găină în fiecare zi… și, cumva, reușești mereu să mă faci să zâmbesc. Te iubesc mai mult decât pot spune în cuvinte”, a scris aceasta pe rețelele de socializare.

O locuință perfectă pentru viața de familie

Fotografiile publicate de Corina Caciuc oferă o privire rară în interiorul casei în care locuiește familia. Vila este spațioasă, luminoasă și gândită special pentru confortul copiilor.

Livingul generos este locul ideal pentru momentele petrecute împreună, iar curtea largă devine un adevărat teren de joacă pentru cei mici. Liam și Landon se bucură de libertate, alergând, mergând cu bicicleta și interacționând cu animalele de companie.

Deși este adaptată vieții de familie, locuința păstrează un aer elegant. Mobilierul este ales cu grijă, iar decorul îmbină stilul modern cu accente rafinate. Spațiile sunt organizate astfel încât să fie atât practice, cât și plăcute din punct de vedere estetic.

Momente simple, dar speciale

Chiar dacă are un program încărcat, Laurențiu Reghecampf își face timp pentru familie. Antrenorul este implicat în viața de zi cu zi și, atunci când este acasă, îi place să gătească. Se pare că este specialist în ciorbe, preparate pe care cei mici le adoră și le savurează cu entuziasm, uneori chiar fără ajutorul lingurii.

La 50 de ani, Laurențiu Reghecampf este tată a patru copii, fiecare din etape diferite ale vieții sale. Cu toate acestea, prezentul îl găsește într-un echilibru frumos, alături de Corina Caciuc și cei doi băieți, într-un cămin plin de viață și bucurie.

