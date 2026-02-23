Printre obiectele de decor din casa celor doi, se regăsesc elemente din film, cinematografie, dar și obiecte folosite la teatru și măști inspirate din tradiția venețiană. Dinu a declarat că el a fost cel care a montat bucătăria.

„Când am venit aici pentru prima dată, Magda se mutase de nici o săptămână. Am venit în calitate de prieten, nu de iubit. (…) Din momentul acela au trecut trei luni până noi am devenit cuplu. M-a rugat nu știu câte luni până am făcut zecile de găuri prin pereți pentru toate măștile ei. Inclusiv bucătăria a fost montată integral de mine. Apa, tot ce se numește mașină de spălat”, a declarat Dinu Maxer.

„Colecția de măști este venețiană, toate măștile sunt originale, sunt aduse din toate călătoriile mele în Veneția. Îmi doresc să fie și mai multe, voi continua”, a declarat și Magdalena Chihaia.

Recent, Dinu Maxer a făcut o mărturisire emoționantă, lăsând-o chiar și pe soția sa fără replică. Artistul a declarat sincer că dorința cea mai mare a lui pentru anul 2026 este să devină din nou tată, de data aceasta alături de Magdalena Chihaia.„Eu aș vrea un copil. Magdalena joacă acum rolul că nu vrea, dar ea vrea și știu că ne dorim împreună!”, a spus Dinu, entuziasmat.

„Anul 2025 pentru noi a fost senzațional, magic! A fost anul în care ne-am căsătorit, am fost plecați și în luna de miere. Am avut trei premiere la teatru, avem și un proiect împreună, un fusion cabaret musical și suntem împliniți! Cât despre copil când va fi o să fie!”, a fost răspunsul Magdalenei.

