Imagini din casa în care locuiește Andreea Popescu. Are saună și cinema privat în penthouse

Andreea Popescu și soțul ei, Rareș Cojoc, trăiesc într-o locuință care pare desprinsă din filmele de la Hollywood. Cei doi au construit un penthouse impresionant, de nu mai puțin de 900 de metri pătrați, gândit pentru a le oferi copiilor lor tot confortul și facilitățile de care au nevoie.

Casa are terase spațioase, numeroase camere, locuri de joacă special amenajate pentru cei mici, dar și dotări de lux, precum o saună și un cinema privat. Vedeta consideră că acestea din urmă au fost printre cele mai bune investiții făcute pentru familie.

„Ne-am construit casa după cum ne-am dorit, am împărțit-o cum am dorit, doar că la momentul respectiv nici măcar nu eram însărcinată, nici nu știu dacă eram căsătoriți atunci și, cumva, acum avem trei copii, nu ne-am gândit că o să avem trei copii. (…) Cu tot cu terase, 900 și ceva de metri pătrați, aproape 1.000”, a declarat Andreea Popescu, la Summer Star.

Deși beneficiază de ajutor pentru curățenie și creșterea copiilor, Andreea este foarte implicată în viața de familie, petrecând timp de calitate cu micuții ei.

Andreea Popescu nu este geloasă

Rareș Cojoc este foarte des plecat de acasă din cauza concursurilor la care trebuie să participe, iar Andreea face foarte multe sacrificii pentru a-și susține partenerul. Fosta dansatoare a Deliei primește des întrebări cum gestionează situația și dacă este geloasă.

„Întrebarea asta, de-a lungul anilor… am primit-o foarte des. Nu am o panică când pleacă, să zic ce face acum, să îl sun, să îl terorizez. (…) Sunt extrem de relaxată, el îmi spune ce face, unde pleacă, eu și uit pe unde se află. (…) Eu când l-am cunoscut, el dormea în aceeași cameră, în același pat cu o fostă parteneră pe care o avea atunci și bineînțeles că nu mi s-a părut normal. De atunci își ia cameră separată”, a declarat Andreea Popescu, pe rețelele de socializare.

