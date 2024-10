După ani în care a locuit cu chirie, Mircea Bravo sau Mircea Popa, pe numele său real, și-a cumpărat propria casă. Celebrul actor și influencer a luat decizia după ce a aflat că va deveni părinte împreună cu Georgiana, soția lui. Cei doi au o fetiță, care poartă numele Mira.

Pentru urmăritorii lui, Mircea Bravo și-a prezentat casa într-un video postat pe rețelele de socializare, chiar și pe YouTube. Prezentarea a început-o chiar de la intrarea în casă, care e de fapt un duplex în Cluj-Napoca. Are o zonă de parter, două etaje, o curte mică, dar și un garaj la subsol.

Cum arată casa lui Mircea Bravo

„Anul trecut m-a anunțat soția mea că e însărcinată și primul meu gând a fost: Oare putem crește copilul în apartamentul în chirie? Oare avem destul spațiu? Sunt gânduri și frici pe care le are orice persoană când află că o să fie părinte, așa că primul gând a fost să ne putem muta în ceva mai mare.

La început ne-am dorit să luăm un apartament mai mare, apoi am zis că mai punem 5.000 sau 10.000 de euro și apoi ne-am dat seama că ne putem permite o casă și apoi ne-am mutat în casa asta pe care am luat-o la un stadiu aproape finisat. Apoi ne-am pus amprenta noastră, dar vreau să mă laud că în două luni am reușit să ne mutăm”, a povestit Mircea Bravo, înainte de intrarea în casă.

Recomandări D-aia nu merge nimic în țara asta

Apoi a prezentat fiecare cameră, rând pe rând, prima dată a intrat în hol, unde are o banchetă confortabilă, apoi un dulap care e mascat în perete, iar apoi o baie mică, de serviciu. A prezentat apoi bucătăria.

„Nu avem cămară așa că am avut nevoie de multe compartimente, rafturi, treburi de genul, avem și o insulă”, a adăugat el. Din bucătărie și hol a trecut la sufragerie, unde are o zonă de luat masa, cu scaune, o canapea foarte confortabilă și un televizor mare.

„Cea mai importantă zonă la o casă e sufrageria, pentru că în dormitor mi se pare că dormi, nu trebuie să ai multe pretenții. Te pui și dormi. Dar la living, aici se adună familia și trebuie să îți vină să stai, practic apoi nu există comunicare în familie”, a zis el. Tot în living, Mircea Bravo are și o zonă de joacă pentru fetița lui.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Camera fetiței lui e la etaj

Ulterior, el a urcat la primul etaj, unde are camera fetiței, care a fost aranjată după placul soției lui, un dormitor pentru oaspeți, dar și dormitorul matrimonial, unde e și patul fetiței lor.

Recomandări LIVETEXT Alegeri prezidențiale și referendum în Republica Moldova. Mesaje false legate de UE trimise pe WhatsApp și alte platforme

„Aici avem dormitorul, la dormitor am vrut să fim șmecheri din start, și eu, și soția mea suntem genul care adormeam cu televizor în cameră, până nu mai puteam, am zis că atunci când ne mutăm la casă nu ne punem televizor în cameră. Uitați, nu avem televizor în cameră, în schimb în fiecare seară dormim cu laptopul în pat cu noi”, a glumit el.

Mircea Bravo, care lansează curând filmul „Moartea în vacanță”, a prezentat și al doilea etaj al casei sale, are acolo un dressing spațios, dar și un birou cu canapea și foarte multe cărți. Acolo are și o terasă, care nu e încă amenajată, cu priveliște la oraș.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News