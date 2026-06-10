Nicole Cherry și-a surprins din nou fanii, de această dată nu printr-un nou proiect muzical, ci prin imagini din locuința în care trăiește alături de familia sa. Artista a ales o casă inteligentă, dotată cu sisteme moderne care îi oferă confort prin simpla apăsare a unui buton. Spațiile generoase, lumina naturală și elementele decorative atent alese completează imaginea noului cămin.

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Nicole Cherry locuiește într-o casă dotată cu tehnologie smart

Nicole Cherry se numără printre cele mai cunoscute artiste din România. Lansată în muzică încă din adolescență, cântăreața a reușit să se mențină în atenția publicului încă din 2013, anul în care primul său single a devenit rapid un succes.

În afara carierei muzicale, artista este activă și în mediul online, unde împărtășește frecvent imagini din viața personală. Recent, aceasta le-a oferit fanilor o privire în interiorul locuinței sale, o casă modernă în care tehnologia ocupă un loc important.

Draperii electrice și control printr-o simplă apăsare de buton

Noua locuință a artistei este echipată cu sisteme inteligente menite să îi simplifice activitățile de zi cu zi. Printre acestea se numără și draperiile electrice, care pot fi controlate rapid și ușor.

Conceptul de casă smart a devenit tot mai popular în ultimii ani, iar Nicole Cherry a ales să integreze astfel de soluții pentru un plus de confort în locuința sa.

Living spațios și decor în nuanțe naturale

Artista s-a mutat din vechea locuință și a amenajat un spațiu generos, cu accent pe lumină naturală și funcționalitate.

Zona de living și dining este una deschisă și aerisită, amenajată în tonuri neutre. Perdelele albe sunt completate de draperii în nuanțe de maro închis, iar plantele exotice contribuie la aspectul relaxat al încăperii. Întreaga amenajare pune accent pe spațiu și lumină, elemente care oferă senzația de confort și libertate.

Camera Anastasiei, cea mai luminoasă încăpere din casă

Potrivit declarațiilor artistei, camera fiicei sale, Anastasia, este cea mai luminoasă încăpere din locuință. Pentru acest spațiu, Nicole Cherry a ales draperii în nuanțe deschise de crem, care permit luminii naturale să pătrundă cu ușurință în cameră. Atmosfera este una caldă și primitoare, potrivită pentru un copil.

Cum a reacționat mama artistei când Nicole Cherry s-a mutat cu Florin

Pe plan personal, Nicole Cherry trăiește o relație de lungă durată cu Florin, partenerul cu care are o fiică, Anastasia.

Artista a povestit într-un interviu că relația cu actualul soț este prima relație serioasă pe care a avut-o. Decizia de a se muta împreună la o vârstă fragedă a stârnit însă îngrijorarea mamei sale.

„Relația mea cu Florin a fost una în care tata a avut încredere, dar lucrurile s-au pripit pentru că ne-am și mutat destul de repede împreună. Pentru mama, a și fost prima relație pe care eu am avut-o și îți dai seama că ei i-a fugit un pic pământul de sub picioare. Tata m-a ajutat pe mine foarte mult. A vorbit cu ea pur și simplu și i-a spus, eu aveam 19 ani și a făcut o simplă comparație: «Tu aveai copil la vârsta ei, las-o să își trăiască pur și simplu viața, pentru că tu aveai deja o familie și un copil»”, a declarat Nicole Cherry, la Pro FM.

În cele din urmă, familia artistei a acceptat decizia acesteia, iar relația dintre Nicole Cherry și Florin a continuat să evolueze, cei doi formând astăzi o familie, alături de fiica lor.

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