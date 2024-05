Până de curând, Alina Pușcaș, Mihai Stoenescu, soțul ei, și cei trei copii ai lor au locuit într-un apartament. Având o familie mare, vedeta și-a dorit mai mult spațiu, așa că în urmă cu câțiva ani, ea și soțul au achiziționat un teren și au început construcția casei lor.

„Întâmplarea a făcut ca acest agent să aibă un singur teren de vânzare, care intrase în propuneri cu o zi înainte. Am ajuns acolo și nu cred că au trecut mai mult de trei secunde, ne-am uitat unul la celălalt, eu și soțul, și din priviri ne-am înțeles că acesta era exact terenul mult dorit. L-am cumpărat în 2018 și am început construcția în 2020”, a povestit Alina Puşcaş pentru unica.ro.

La patru ani de la demararea lucrărilor, casa vedetei e gata. S-a mutat deja cu familia în noua locuință, care nu e încă decorată complet. Alina Pușcaș nu a făcut un tur oficial al casei sale, însă a arătat câteva camere din noua locuință.

Stilul ales pentru designul interior este unul minimalist, nuanţele dominante fiind cele de gri şi bronz. Materialele alese pentru zona de trecere la etaj constau în sticlă, microciment şi metal, potrivit imaginii publicate de Alina Puşcaş pe reţeaua de socializare.

Cum arată camera Melissei, fiica sa

Alina Pușcaș s-a filmat în camera fiicei sale, Melissa, din noua casă, arătându-le fanilor ei noul tapet pe care l-a pus pe pereţi, cu păsări. „M-am hotărât să vă arăt din când în când din achizițiile pentru noua casă, pentru că știu ce înseamnă să cauţi nişte chestii care ţi s-au părut absolut superbe şi să nu le găseşti sau să fie atât de scumpe, încât să renunţi la idee. Dar eu nu am renunţat, ci am găsit nişte variante care să fie mult mai accesibile.

M-am aşezat strategic în camera Melissei, cu acest fundal, pentru că am tot primit reacţii după postarea cu baia matrimonială, unde era şi dulapul de 3 m îmbrăcat în tapet textil. Și mie mi s-a părut interesant, că nici nu știam că se puteau îmbrăca dulapurile în tapet textil.”, a spus Alina Puşcaş pe Instagram.

Cum arată camera lui Alex, băiatul ei

În continuare, Alina Pușcaș a prezentat camera lui Alex, băiatul ei care are 8 ani. Pe un perete are un tapet cu o mașină Porsche, alături un dulap din metal, iar pe alt perete e un dulap, care în centru are cuprins și patul.

„Combinație de gri, grej, alb și galben… stil minimalist. Marea majoritate a lămpilor sunt daneze”, a mai transmis ea, arătând dormitorul băiatului.

De ce Alina Pușcaș nu a mobilat încă bucătăria

Din cauză că ea și soțul au păreri diferite, bucătăria nu e încă mobilată. „Spre surprinderea mea, încă nu am comandat bucătăria. A rămas pe săptămâna viitoare. Mi-au plăcut foarte multe modele și a fost foarte greu să ne decidem pentru că soțul este un pic mai pe detalii reci, pe detalii bărbătești, masculine. Eu sunt pe detaliile astea mai calde, neutre, dar să aibă curbe.(…)

Cheltuielile pentru casă au fost multe, însă investițiile nu se opresc aici. Am ajuns să văd că sunt niște costuri ceva de speriat. Apartamentul în care stăteam noi, am mers pe minimalism, așa că nu am investit foarte mult, știind cumva că o să ne mutăm la casă, nu avea sens să mai investim, dar la dimensiunile astea, tot ceea ce depășește o anumită dimensiune aproape că se dublează prețul. Cred că voi intra în faliment.”, a spus în urmă cu câteva săptămâni Alina Pușcaș pentru Spynews.

