Acces mai ușor la analizele decontate

Potrivit CNAS, eliminarea plafonului ar trebui să reducă situațiile în care pacienții sunt refuzați din cauza epuizării fondurilor. Până acum, plafoanele se terminau rapid, iar pacienții erau nevoiți să plătească analizele sau să aștepte luna următoare.

„Avem bani astăzi, în sensul în care ne rămân bani la sfârșit de lună, în fiecare lună ne rămân bani necheltuiți de la anumite laboratoare. Pentru că există acel plafon, noi trebuie să facem reechilibrări bugetare luna următoare pentru luna anterioară și pacientul e la mijloc, pierdut pe traseu, fără analize medicale”, a explicat conf. univ. dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS, în cadrul podcastului Sănătatea FM de la RFI.

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate va elimina în acest an plafoanele de la laboratoarele de analize medicale, astfel încât pacientul să aibă acces la servicii de diagnostic în timp real, atunci când are nevoie”, a anunţat el.

Decizia vine în contextul în care distribuția fondurilor era inegală între laboratoare, iar la final de lună rămâneau bani nefolosiți, în timp ce pacienții nu aveau acces la investigații.

Ce se schimbă concret pentru pacienți

Eliminarea plafonului nu înseamnă creșterea bugetului, ci utilizarea mai eficientă a fondurilor existente. În același timp, medicii vor prescrie analizele mai strict, conform protocoalelor medicale.

Planul CNAS presupune reorganizarea pachetului de bază; programări în funcție de gravitatea bolii; prioritate pentru pacienții care au nevoie rapid de diagnostic și o posibilă extindere a măsurii și la CT sau RMN, etapizat.

Un set obișnuit de analize costă în prezent aproximativ 400 de lei, iar investigațiile imagistice pot ajunge la circa 1.200 de lei.

Trimiteri mai greu de obținut și pachete standard pentru boli

Medicii de familie atrag atenția că protocoalele vor fi obligatorii în acordarea biletelor de trimitere.

„Protocoale sunt documente obligatorii care trebuie respectate atât în ceea ce privește practica medicală, dar și în ceeа ce priveşte răspunderea contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate”, a declarat Gindrovel Dumitra, medic de familie, conform Observator News.

Reprezentanții CNAS spun că actualul sistem bloca accesul la analize, deși existau bani disponibili.

„Accesul la analize medicale decontate ar putea intra, în sfârșit, într-o zonă de normalitate. În acest an vor fi eliminate plafoanele de la laboratoarele de analize medicale, o măsură menită să corecteze una dintre cele mai absurde disfuncții ale sistemului”, a subliniat Horațiu Moldovan.

La începutul anului, pacienții cu boli cronice care beneficiau de analize paraclinice în regim prioritar, în maximum 5 zile lucrătoare, au pierdut acest drept. Este vorba despre investigațiile efectuate în baza biletelor de trimitere de tip MONITOR 3-8.

De altfel, de la 1 februarie, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Conform ordonanței, angajatorul va suporta plata zilelor 2-6, iar din ziua a 7-a până la vindecare indemnizația va fi achitată din bugetul FNUASS.