Carlyle Group este unul dintre cele mai mari fonduri de investiții din lume

Carlyle Group este o firmă globală de investiții cu sediul în Washington, D.C., Statele Unite ale Americii. Înființată în anul 1987, compania a crescut constant, ajungând astăzi să gestioneze active în valoare de aproximativ 425 de miliarde de dolari.

Firma funcționează ca un administrator de fonduri, ceea ce înseamnă că utilizează capitalul atras de la investitori instituționali pentru a cumpăra companii, a le moderniza și a le crește valoarea pe piață.

La nivel global, Carlyle operează prin 28 de birouri răspândite în America de Nord, Europa, Orientul Mijlociu, Africa și Asia. Portofoliul lor include afaceri din domenii diverse, de la energie și tehnologie, până la servicii financiare și sănătate.

Modelul său de afaceri se bazează pe optimizarea activelor preluate și maximizarea valorii acestora. În România, Carlyle este cunoscut pentru implicarea sa în sectorul energetic, prin Black Sea Oil & Gas (BSOG).

Afacerile pe care Carlyle le deține deja în România

Grupul american nu este la prima experiență pe piața românească. Cea mai importantă investiție a lor de până acum este compania Black Sea Oil & Gas (BSOG).

Prin intermediul acestei firme, Carlyle a realizat o premieră istorică pentru sectorul energetic românesc: extragerea primelor gaze naturale din platoul continental al Marii Negre după o pauză de 30 de ani.

Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia, controlat de Carlyle, a început producția oficială în vara anului 2022. Acesta furnizează o cantitate importantă de gaze în rețeaua națională a României, acoperind o parte semnificativă din consumul intern de energie.

Lukoil au semnat un acord cu Carlyle pentru vânzarea activelor din străinătate. În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel și 300 de benzinării. Statele unite cu prelungit termenul de vânzare până la data de 28 februarie.

Modelul de business utilizat de Carlyl Group în alte țări europene

Carlyle a demonstrat un interes crescut pentru activele energetice din Europa aflate în proces de schimbare a proprietarului.

În Italia, spre exemplu, grupul a fost implicat în parteneriate pentru gestionarea unor facilități de rafinare importante, precum rafinăria ISAB. Strategia lor oficială presupune modernizarea infrastructurii preluate și alinierea operațiunilor la standardele internaționale de mediu și eficiență.

Cine conduce Carlyle Group la nivel global

Conducerea executivă a grupului Carlyle este asigurată de o echipă de specialiști cu experiență în finanțe și bănci. În prezent, funcția de Director Executiv (CEO) este deținută de Harvey Schwartz, care s-a alăturat companiei în februarie 2023. Înainte de a prelua frâiele Carlyle, Schwartz a ocupat funcții de conducere la nivel înalt în cadrul băncii de investiții Goldman Sachs, unde a fost președinte și director financiar.

Pe lângă Directorul Executiv, un rol central în firmă îl au și cei trei cofondatori, care încă fac parte din structura de conducere:

William E. Conway, Jr. – Cofondator și Co-Președinte al Consiliului de Administrație.

Daniel A. DAniello – Cofondator și Președinte Emerit al Consiliului de Administrație.

David M. Rubenstein – Cofondator și Co-Președinte al Consiliului de Administrație.

Echipa de management este completată de o structură de directori care coordonează diviziile de energie, tehnologie și sănătate din cele 28 de birouri deschise la nivel mondial. Această echipă de lideri este responsabilă pentru deciziile de a investi miliarde de dolari în companii precum cele din România, având datoria de a raporta rezultatele către investitorii care și-au încredințat banii fondului.