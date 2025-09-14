Zilele trecute, publicația Cancan a scris despre Calina, fata Catincăi Zilahy, că ar fi devastat un apartament din sectorul 2. După ce, la începutul acestui an, a lăsat în urmă un apartament complet distrus pe strada Decebal, Calina și iubitul ei, Ionuț, fiul fostului fotbalist Sabin Ilie, ar fi repetat „performanța” într-un nou imobil.

Acum, Libertatea a intrat în posesia imaginilor cu apartamentul pe care Calina și iubitul Ionuț l-ar fi distrus în sectorul 2. Locuința, decorată modern, în nuanțe de gri și verde, are nevoie de reparații capitale după distrugerile pe care cei doi le-ar fi făcut.

Calina nu ar fi plătit chiria și utilitățile

Canapeaua din sufragerie este ruptă, scaunele din bucătărie, salteaua din dormitor și lenjeria sunt pătate, excremente de animale sunt pe jos, toaleta este înfundată, o ușă este spartă, la fel și un perete. Mizeria, haosul și dezordinea domnesc.

Bucătăria este plină de vase aruncate, murdare, chiuveta e plină și ea. Proprietara, disperată de situație, ne-a declarat: „Marți, pe 09.09, am reușit să intrăm în apartament împreună cu mama ei, nici Calina nici Ionuț nu s-au prezentat să predea cheile.

Am avut scandal cu poliția, a făcut circ și pe stradă într-o zi în care s-au certat. (…) WC-ul înfundat de fecale și pipi de câine și pisica deoarece a băgat în apartament animale fără permisiunea noastră. A ținut câinele închis cu zilele în apartament, ne-a distrus canapeaua, televizorul, ne-a spart ușa de la dormitor, a distrus salteaua, a lovit și murdărit pereții, a lăsat gunoaie în casă, vase nespălate.

(…) S-a mutat în altă parte din 20.08 însă ne-a ținut apartamentul blocat până marți pe 9.09 când a venit mama ei să ne predea cheile. Încă are lucruri la noi pe care nu s-a mai sinchisit să le ia, o pune pe mama ei să se ocupe de mizeria pe care ea o creează peste tot pe unde se mută. Chiria nu a mai plătit-o de pe 10 iulie, utilitățile nici atât”, a spus ea, revoltată.

Deși știrile despre apartamentul pe care l-ar fi distrus circulă de câteva zile în presă, Calina Dumitrescu nu a făcut declarații. Rămâne de văzut care e partea ei de adevăr.

Cum arăta înainte apartamentul

Înainte să fie distrus, apartamentul era nou și pus la punct. În dormitor, salteaua de pe pat era ambalată în husă, covorul de pe jos impecabil, la fel și pereții și perdelele.

Bucătăria strălucea, niciun vas în chiuvetă, iar electrocasnicele arătau impecabil. În sufragerie, canapeaua verde arăta perfect, la fel și celelalte corpuri de mobilier.

Rămâne de văzut ce declarații va face Calina Dumitrescu, dacă într-adevăr a distrus apartamentul cu iubitul Ionuț. Nici Catinca Zilahy, mama ei, nu a vorbit despre acest scandal. Din spusele proprietarei, ea ar fi predat cheile locuinței, așadar vedeta ar ști despre situația delicată.

