Actrița Claudia Cardinale, una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei italiene și internaționale, s-a stins din viață marți, 23 septembrie, la vârsta de 87 de ani, în Nemours, lângă Paris, Franța. Cu o carieră ce s-a întins pe mai bine de șase decenii, Cardinale a rămas în memoria publicului ca o prezență inconfundabilă pe marile ecrane și ca un adevărat simbol al anilor 60.

De la „Cea mai frumoasă fată din Tunisia” la star internațional

Născută la 15 aprilie 1938, în La Goulette, Tunis, dintr-o familie de origine siciliană, Claudia Cardinale a atras atenția în 1957, când a câștigat titlul de „Cea mai frumoasă fată” din Tunisia. Premiul – o excursie la Festivalul de Film de la Veneția – i-a deschis drumul către cinematografie.

Debutul său a avut loc cu filmul I soliti ignoti (1958), iar consacrarea a venit în anii 60, odată cu rolurile din Otto e mezzo (1963, regia Federico Fellini) și Il Gattopardo (1963, regia Luchino Visconti).

Succes la Hollywood și în Europa

Frumusețea și talentul Claudiei Cardinale au cucerit rapid și Hollywood-ul. În 1964, a jucat în The Pink Panther, alături de Peter Sellers, iar în 1968 a interpretat rolul memorabil din westernul clasic Cera una volta il West, regizat de Sergio Leone.

Până la începutul anilor 70, actrița a fost solicitată atât în Europa, cât și în SUA, colaborând cu regizori de prestigiu, printre care Visconti, Fellini, Herzog și Zeffirelli.

Distincții și recunoaștere internațională

De-a lungul carierei, Claudia Cardinale a primit numeroase premii, printre care:

Leul de Aur pentru întreaga activitate la Veneția (1993)

pentru întreaga activitate la Veneția (1993) Ursul de Aur la Berlin (2002)

la Berlin (2002) Legiunea de Onoare (Franța, 1999)

(Franța, 1999) Comandor al Artelor și Literelor (Franța, 1992)

(Franța, 1992) Cinci Premii David di Donatello și patru premii ale Sindicatului Național al Jurnaliștilor de Film din Italia.

În 2011, revista Los Angeles Times a inclus-o în topul celor mai frumoase 50 de femei din istoria cinematografiei.

O viață dedicată artei și drepturilor femeilor

Dincolo de film, Claudia Cardinale a fost un susținător activ al drepturilor femeilor. În 2000, a devenit ambasador UNESCO, rol prin care a promovat egalitatea și protejarea drepturilor fundamentale. În 1995, și-a publicat autobiografia, Io Claudia, Tu Claudia, în care a dezvăluit momente esențiale din viața sa personală și profesională.

Claudia Cardinale a lăsat în urmă o carieră impresionantă și o moștenire artistică ce va rămâne vie în istoria cinematografiei mondiale. Elegantă, talentată și dedicată, ea a fost și va rămâne un simbol al epocii de aur a filmului european.

Cinematografia mondială pierde una dintre ultimele mari dive, iar publicul își ia rămas-bun de la o actriță care a redefinit frumusețea și feminitatea pe marele ecran.

