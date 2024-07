Luni, 1 iulie, s-a aflat că Gina Pistol este prezentatoarea sezonului 9 MasterChef România. Dacă în ziua marelui anunț prezentatoarea a apărut într-o rochie de lungime medie, neagră, extrem de elegantă, acum vedeta surprinde cu o apariție fresh, de vară.

Pe contul ei de Instagram, unde are peste un milion și jumătate de urmăritori, Gina Pistol a distribuit mai multe imagini și clipuri video de la o ședință foto pe care a realizat-o chiar în platoul emisiunii „MasterChef România”. Apare îmbrăcată într-o rochie mini tip cămașă, viu colorată, cu galben-verzui, albastru și alb. În picioare are pantofi nude, strălucitori.

Părul îi are prins în coc, iar machiajul e unul discret, perfect asortat cu ținuta. Stilistul care i-a ales outfitul pentru „MasterChef România” e Hilke Muslim, care o îmbracă și pe cântăreața Andra la emisiunea „Românii au talent”.

Gina Pistol, declarații în calitate de prezentatoare la „MasterChef România”

„Pentru mine, MasterChef este o provocare care cred că a venit în cel mai bun moment. Dacă în 2013 eram în postura de concurent MasterChef, unde am simțit ce înseamnă să gătești sub presiunea probelor, acum, după mai bine de 10 ani, intru în rolul de gazdă a emisiunii. Sunt pregătită să împart toate bucuriile cu concurenții, să descopăr oameni frumoși și interesanți, dar și să trăiesc emoțiile ce vor umple platoul de filmare”, a spus Gina Pistol.

Prezentatoarea MasterChef România mai spune că revederea cu Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, care sunt jurați ai show-ului, a fost ca o reîntâlnire cu prieteni apropiați.

„Revederea cu cei 3 chefi a fost exact așa cum m-am așteptat: ca o reîntâlnire cu prieteni dragi – emoționantă, plină de bucurie și cu planuri și speranțe pentru ce va urma. Și credeți-mă, vor urma multe seri pline de entertainment pur, zâmbete, povești de viață și personaje absolut fascinante”, a spus Gina Pistol.

Cel mai tare cooking show din lume revine în această toamnă la PRO TV! Bucătarii amatori se vor lupta în preparate pentru a demonstra că au toate ingredientele necesare pentru a câștiga titlul de MasterChef România 2024.

Problemele care au determinat-o pe Gina Pistol să se retragă o perioadă din televiziune

Într-un interviu pentru viva.ro, Gina Pistol a vorbit despre problemele care au determinat-o să se retragă din televiziune. Ea și-a dat demisia de la „Chefi la cuțite”, la Antena 1, iar acum, la aproape doi ani distanță, a semnat cu Pro TV.

Anul 2022 a fost unul foarte greu pentru prezentatoarea TV, care s-a confruntat cu mai multe situații neplăcute. A trecut printr-o depresie după ce a devenit mamă, apoi a ajuns la epuizare din cauza programului încărcat pe care îl avea. Smiley și-a sfătuit soția să ia o pauză pentru a se ocupa mai mult de starea ei de sănătate, dar și psihică.

„Anul 2022 a fost foarte, foarte greu pentru mine. M-am confruntat cu o depresie pe care majoritatea proaspetelor mămici o are, am avut și un episod de burnout destul de urât, am și sindromul copilului sărac, având multe lipsuri în copilărie.

Cumva, de la 17 ani, de când am început să muncesc, trag foarte mult de mine tocmai ca să acopăr acele lipsuri pe care le mai am undeva în adâncul meu. Cred că majoritatea oamenilor mă înțeleg. Așa că am pus multă presiune pe mine și la filmări, și cu toate campaniile pe care le aveam de livrat.

Ulterior am avut două episoade de COVID care au dat cu mine de toți pereții. Anul trecut am realizat cât de fragili suntem, de fapt. Așadar, am simțit nevoia să pun stop, nevoia să mă ocup puțin de mine și să mă adun. Așa cum îmi spunea și Andrei, soțul meu: «Noi avem nevoie de tine să fii sănătoasă și la trup, și la minte, și la suflet….». Încă nu am reușit să îmi revin sută la sută, dar încerc să am mai multă grijă de mine”.

