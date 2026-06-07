„La un moment dat în viață, copiii iau barosul și se apucă de dărâmat soclul pe care au ridicat statuia părinților. De obicei, prin adolescență.



Ar trebui să știu. Eu am făcut-o de atâtea ori. O simt acum pe pielea mea, când o văd pe Diana umblând cu dalta în mână aproape în fiecare zi. Și sunt împăcată cu asta. Pentru că și eu am reconstruit statuia părinților mei de zeci de ori: câteodată cu nervi, altădată cu lacrimi, dar de cele mai multe ori cu bucurie.



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Și, de fiecare dată când am ridicat privirea spre noua lor imagine, am făcut-o cu și mai multă admirație.



Iar astăzi mă uit la tatăl meu și văd un om drept, corect, cu coloană vertebrală, pe care te poți sprijini. Un om puternic, dar cu atâta blândețe ascunsă sub armura lui. Omul la care alerg și acum când mă doare ceva. Omul care încearcă să găsească soluții pentru orice idee, grijă sau problemă îmi trece prin cap. La mulți ani, tati!

Să ne trăiești mulți ani sănătos, fericit, cu energie, chef de viață și cu aceeași putere de a fi sprijin pentru toți cei care te iubesc. Eu sunt una dintre cele mai norocoase fiice din lume că te am. Cealaltă e sor-mea”, a fost mesajul transmis de Irina Fodor pe contul de socializare.

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