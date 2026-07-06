Proiectul pentru care s-a depus o cerere de finanțare include trei magistrale

Conform unui comunicat dat publicității de Primăria Brașov, municipalitatea, în colaborare cu Asociația de Transport și alți parteneri insituționali, solicită aproape 1.5 miliarde de lei pentru a construi o nouă linie de cale ferată cu o lungime de peste 4 km, dar şi pentru a amenaja şi moderniza mai multe puncte de oprire şi pentru a achiziţiona garnituri de tren în vederea realizării trenului metropolitan, relatează News.ro.

Proiectul pentru care a fost depusă cererea de finanţare include trei magistrale. Acesta ar urma să facă legătura între municipiu şi aeroportul internaţional Braşov-Ghimbav, dar şi cu zonele industriale şi localităţile din jurul Braşovului.

Ruta ar urma să aibă 24 de puncte de oprire

Potrivit proiectului, ruta ar urma să aibă 24 de puncte de oprire, dintre care 10 noi și 14 modernizate, 9 parcări park and ride, 7 rame electrice.

De asemenea, afluxul de călători ar urma să ajungă la 7500 de euro, până în 2030. Cofinnațarea pentru acest proiect este de 2% din partea municipiului Braşov şi a Consiliului Judeţean Braşov, conform primarului Brașovului.

Totodată, solicitarea de finanţare a fost depusă în cadrul Programului Transport 2021-2027, finanţat prin fonduri europene.

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