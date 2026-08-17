În ce emisiune de la Antena 1 vor apărea Anda Adam și soțul ei, Joseph. „Ne așteptăm la ce-i mai rău”

Nea Mărin continuă să-i surprindă pe toți cu ideile lui, cu muncile la care îi trimite și cu greutățile la care-i supune! Cu toate acestea, toți se bucură să ajungă la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

„O nouă săptămână, o nouă serie”, va spune gazda emisiunii, în această seară, atunci când va decide să dea o altfel de trezire! Sub o aparentă dorință de a le ura bun venit cu masa servită direct în cameră, acesta va adăuga în sandvișuri șerpi de jucărie și un șoricel: ”un mic dejun ca să nu uite că au venit la Nea Mărin, să vedem cine țipă în dimineața asta”.

Spre marea lui surpriză, toți invitații vor demonstra mult curaj și nu se vor lăsa intimidați de ideea matinală! Sub semnul unei noi premiere: ”Niciodată n-am avut două familii”, Nea Mărin e gata să dea startul la distracție pentru Giulia și Vlad Huidu și pentru Anda și Joseph Adam.

”N-am mai fost până acum la Nea Mărin”, va spune Vlad Huidu, completat de soția lui, Giulia care va admite: ”Ne așteptăm la ce-i mai rău”. Cum ambele familii au fost în trecut la America, respectiv Asia Express, este clar că au adrenalina în sânge și că nu se vor da în lături de la nicio probă.

Prima zi va fi egală cu primul șoc! Concurenții și căpitanii vor ajunge la karting, acolo unde Nea Mărin își va face o intrare de neuitat și unde îi va anunța că provocarea se dă pe traseu. Vor construi karturi, se vor da cu ele și vor căuta să aibă cel mai rapid timp, dar și să nu iasă de în lateralele drumului marcat.

Cine se va bucura la maximum de această experiență? Ce echipă va fi mai rapidă și va obține victoria care aduce relaxarea? Și pentru cine, finalul provocării va aduce noi munci diverse? Vedem în doar câteva ore!

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