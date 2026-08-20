Ema Viziru a confirmat oficial că se numără printre concurenții din noul sezon MasterChef, care începe pe 7 septembrie la Pro TV. Ema a împărtășit vestea cu urmăritorii ei din mediul online, publicând câteva fotografii realizate la evenimentul de lansare al emisiunii, unde a apărut zâmbitoare alături de celebrii chefi Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea.

Ema Viziru este concurentă în noul sezon MasterChef

Partenera de viață a lui Lucian Viziru a lăsat să se înțeleagă că decizia de a intra în competiție a fost spontană, luată din dorința de a ieși din zona de confort și de a experimenta ceva complet diferit față de activitățile sale obișnuite.

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„Un moment de la lansarea MasterChef, alături de unul dintre oamenii care dau savoare show-ului. Și da, acum pot spune oficial: sunt concurentă MasterChef sezonul 11. Se pare că anul ăsta am confundat «să încerc ceva nou» cu MasterChef. Și da, chiar am făcut-o. Restul… la televizor”, a transmis Ema Viziru.

Participarea Emei Viziru în show-ul culinar de la Pro TV promite să atragă atenția publicului, curios să afle cum se va descurca în spatele bancului de lucru și ce preparate va pregăti pentru a obține aprecierea exigentului juriu.

Cine este Ema Viziru

Lucian și Ema Viziru se cunosc din perioada liceului. La ani buni de la absolvire, destinul avea să-i aducă din nou împreună, iar acea întâlnire s-a transformat într-o frumoasă poveste de dragoste.

„Eu am întâlnit-o pe vremea când eram cu Catrinel. Ne-am întâlnit la supermarket și mi-a dat un număr de telefon greșit. N-am putut să dau de ea. După aceea a trimis ea mesaj tuturor (pe facebook) de „la mulți ani”. În sufletul meu, simțeam că era ceva care trebuia rezolvat, că trebuia să fie o continuare. Am zis: hai să bem o cafea, după care cred că nu ne-am mai despărțit vreo 7-8 ani, până când am plecat eu în Germania’, a povestit actorul.

Soția lui Lucian Viziru a lucrat ca nutriționist în perioada cât au locuit în Germania și s-a reprofilat la întoarcerea în țară. O perioadă a activat în domeniul imobiliar, iar de curând a colaborat cu partenerul său de viață la un proiect de suflet – primul film împreună.

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