În timp ce alerga pe un traseu de 90 de minute în zona Valbonë (județul Kukës, nordul Albaniei), tânăra a fost mușcată de o viperă cu corn, cea mai veninoasă specie de șarpe din țară.

„Coboram o pantă și, la un colț, am simțit o durere ascuțită în glezna stângă. Am știut imediat că am fost mușcată de un șarpe”, a povestit Amy.

Din păcate, de data aceasta, nu avea la ea trusa de prim ajutor pe care obișnuia să o poarte în excursii.

Deși a încercat să contacteze serviciile de urgență, apelul său a durat mai puțin de un minut, iar interlocutorul a închis deoarece nu înțelegea limba engleză.

Rămasă fără ajutor, Amy a apelat la tatăl său, Robert Lecons, medic în Australia, folosind aplicația WhatsApp.

De la mii de kilometri distanță, acesta a ghidat-o cum să-și reducă ritmul cardiac și a ajutat-o să-și împărtășească locația exactă folosind aplicația What3Words.

Tot el a contactat proprietarul Traveler Hostel din Shkodra și a alertat clinica de vară din Valbonë.

Nu am realizat decât după câteva săptămâni că el a fost cel care a reușit să ia legătura cu clinica din Valbonë, în timp ce serviciile de urgență australiene încercau să intervină prin Interpol.

În timp ce aștepta să fie salvată, Amy a filmat un videoclip pe TikTok, unde se putea auzi strigând după ajutor.

O ambulanță a ajuns la locul incidentului după aproximativ o oră, din cauza zonei izolate, și a transportat-o la spitalul din Bajram Curri, unde a fost internată două zile.

Ulterior, tânăra a mulțumit personalului medical pentru grija oferită, în ciuda barierelor lingvistice.

Amy a recunoscut că ar fi trebuit să fie mai bine pregătită: „Mi-am dat seama că ar fi trebuit să am un dispozitiv de comunicație prin satelit. Acasă suntem învățați că acest lucru poate face diferența între viață și moarte, dar am fost ignorantă să cred că nu este necesar și pe traseele din Europa”.

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