De Denisa Macovei,

Paula Herlo este inginer textilist

În momentul de față este una dintre cele mai apreciate jurnaliste de la noi, lăsând impresia că toată viața s-a pregătit pentru a face impecabil această meserie. Însă Paula Herlo are însă cu totul altă specializare, cea de inginer textilist. „După liceu am dat la Confecții. Am intrat cu bursă, care a fost foarte bună, pentru că eu lucram în același timp. În al doilea an de facultate m-am angajat la PRO TV Arad. Eu sunt totuși o textilistă, o confecționeră la bază, nu sunt vreo jurnalistă și uite că am avut șansa și pentru mine a fost mediul perfect să cresc și să devin un jurnalist”, ne-a povestit Paula Herlo.

Andi Moisescu, un profesor de matematică indulgent

Este pe micul ecran de aproape 24 de ani, dar puțini cunosc faptul că Andi Moisescu are la bază o cu totul altă meserie. Realizatorul emisiunii “Apropo TV” este profesor de matematică. “Am predat doar în timpul facultății. Nu am fost diriginte, dar i-am ținut locul unuia. Am dat și câteva teze. Pe unele le-am și corectat. Cred că am fost cam darnic cu notele, pentru că după ce și-a aruncat un ochi peste nivelul lor, profesorul titular m-a rugat să le scad pe toate cu două puncte”, a povestit Andi despre experiența lui ca profesor de matematică.

Dan Negru a fost contabil la un spital

Înainte de a cunoaște celebritatea și deveni o prezență constantă pe micul ecran, Dan Negru a activat într-un domeniu cu totul diferit. Prezentatorul TV a fost contabil la un spital din Timișoara, orașul său natal. “Terminasem Liceul Economic și pe vremea aceea erai repartizat automat, așa că doi ani am activat la un spital din Timișoara, însă nu regret”, a spus Dan Negru.

Ce meserii au de fapt vedetele autohtone

Connect-R are diplomă de tinichigiu auto

Pentru că nu visa să ajungă un cântăreț de succes, Connect-R s-a gândit să practice o meserie care să-i ofere o stabilitate financiară. Cum pe vremea comuniștilor printre cele mai bănoase îndeletniciri se număra și cea de tinichigiu auto, Connect-R a absolvit un liceu cu această specializare. “Tata a vrut musai să am o meserie. De asta am diploma de tinichigiu vopsitor auto”, a povestit artistul.

Mircea Radu: «Sunt inginer de instalații, dar nu am profesat»

Mircea Radu are peste 25 de ani de experiență pe micul ecran, dar nici măcar un minut în meseria de bază, cea de inginer de instalații în construcții. Prezentatorul TV și-a făcut debutul pe micul ecran imediat după ce a terminat Facultatea de Inginerie a Instalațiilor, așa că nu a mai fost nevoie să-și caute de lucru în domeniul său. “Sunt inginer de instalații pentru construcții, dar nu am profesat nici un minut, pentru că, după Revoluție, au venit posturile de radio independente din Belgia, Franța și am devenit DJ. Când am dat la facultate, nici nu te lăsa Ceaușescu să ai alt plan decât să devii inginer”, ne-a povestit Mircea Radu.

Nicoleta Luciu este asistentă medicală cu diplomă

Chiar dacă a dispărut din lumina reflectoarelor, Nicoleta Luciu va fi mereu una dintre cele mai focoase brunete din showbizul românesc, iar pictorialele ei din revistele pentru bărbați vor rămâne de neuitat. Înainte de a deveni cea mai râvnită femeie din România, Nicoleta Luciu își câștiga primii bani ca asistentă medicală la Spitalul Universitar. “Profesia de bază este de asistentă medicală, iar primii bani i-am câștigat când am făcut practică la Spitalul Universitar, Secția Chirurgie. M-a atras mai mult lumea showbizului, dar dacă aș fi rămas în domeniul medical, m-aș fi ambiționat să intru la Medicină și sigur aș fi profesat”, a spus Nicoleta Luciu.

Teo Trandafir a predat limba engleză

Teo Trandafir a renunțat la catedră pentru emisiuni de divertisment. După ce a terminat Facultatea de Limbi Străine, specializarea arabă-engleză, Teo a devenit profesoară de engleză. Totuși, după ani buni, Teo și-a mai pus în aplicare abilitățile didactice pe vremea când preda cursuri de comunicare, de dezvoltare personală și de televiziune. “Aveam salariu de profesor, dar țin minte că oricum nu aveam ce face cu banii, nu aveai ce să cumperi, erau alte vremuri”, a povestit Teo despre perioada când preda limba engleză la Liceul George Enescu” din Capitală.

Dan Teodorescu este inginer mecanic de meserie

“Teoretic sunt inginer mecanic, practic sunt solist la Taxi, compun niște cântecele și scriu niște texte”, se descrie Dan Teodorescu. Dacă nu ar fi ajuns în București, artistul nu ar fi îndrăznit să-și formeze o trupă și să apară în fața publicului. După ce a terminat facultatea, solistul trupei Taxi a fost repartizat la Videle, în conformitate cu media de absolvire. “A fost o perioadă foarte obositoare, cu naveta cu trenul personal, dar, din fericire, am fost transferat ulterior la București și mi s-au deschis alte căi”, a spus cântărețul.

Raluca Moianu e chimist fizician de meserie

Raluca Moianu are o carieră solidă în televiziune și radio, însă adevărata ei meserie este cu totul alta. Vedeta are diplomă de chimist fizician. “Am absolvit Facultatea de Fizică-Chimie, sunt chimist fizician cu o specializare în Fizică Atomică. Eram în facultate când m-am apucat de radio și uite așa am ajuns la radio jurnalism”, a povestit Raluca Moianu.