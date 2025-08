Pe Naba a ajutat-o și faptul că nu este la primul reality show, de aceea nu a avut nicio inhibiție. „Am știut în ce mă bag, de aia m-am dus un pic cu inima îndoită, dar când am ajuns acolo efectiv a fost o retransformare, karma negativă a zburat și am rămas foarte pozitivă. Cred că a fost cel mai real lucru din toate pe care le-am făcut până acum. Nu știu cum să explic mai bine, dar a fost și simulantă situația, și obositoare, și supărătoare, dar și plăcută. Într-un cuvânt cred că ar fi solicitantă”, a povestit Naba în exclusivitate pentru Libertatea, completând că spre deosebire de celelalte show-uri la care a participat „Insula Iubirii” i-a permis să se expună 100%. „Eu în celelalte emisiuni nu am dat tot ce am vrut și ce am putut, iar acum am zis că nu mă interesează, nu mă uit înapoi, ci fac fix ce vreau, ce-mi doresc, să fiu fix cum sunt eu”.

„La «Insula Iubirii» nu a avut cine să mă enerveze”

Vulcanică din fire, Naba a arătat în Thailanda și o altă latură a ei. Nu doar că zice că nu s-a enervat și nici nu a căutat ceartă cu celelalte ispite sau concurenți, dar a rămas într-o stare de euforie pe tot parcursul filmărilor. „Nu am încercat să fiu nimic. Am fost fix așa naturală. În celelalte emisiuni știi că e problema cu tăiatul și montatul. Am fost montată „agresiv” ca să zic așa pentru că voiau să mă facă personajul negativ, dar nu știe nimeni ce s-a întâmplat înainte să ajung eu vulcanică. Nu s-au dat toate detaliile. Fiecare acțiune a mea urmează după ceva, nu sunt nebună să sar așa pe oricine. Dar de data asta, la „Insula iubirii”, nu a avut cine să mă enerveze. Când crești te gândești de două ori și eu m-am gândit că nu merită nimeni să îmi mai stric eu imaginea. Sincer”, a completat ispita.

Naba Salem a scăpat de dependența de telefonul mobil

Zice că a plecat din Thailanda și cu regrete, dar și cu lecții învățate. Pe lângă distracție, Naba și-a propus să își învingă teama de raci, dar să scape și de dependența de telefonul mobil. I-a ieșit doar cea de-a doua, asta și deoarece pe insulă nu au voie să aibă niciun fel de gadget asupra lor. „Au fost dimineți în care dormeam doar două ore. Mergeam la date-uri câteodată tremurând. Eu am profitat la maxim. Singurul lucru pe care pot să zic că-l regret este că nu mi-am învins teama de raci. Nu am putut să stau pe plajă. Eu când vedeam un rac fugeam. Frica mea de raci este ceva rău, deși sunt zodia Rac”, a declarat Naba pentru Libertatea, completând că deși s-a reîntors în România de luni bune, în continuare se ține cât mai departe de telefonul mobil. „A fost marea bucurie a mea. Eram nonstop cu telefonul lipit de palmă, era ceva. Deci le mulțumesc, în plus, producătorilor că am scăpat de prostia asta. Acum mi se pare o prostie. Să nu mai am viață socială din cauza telefonului. Îi văd pe toți, oriunde ies, cum sunt nonstop cu ochii în telefon. La ce mai ieși? Așa eram și eu. Nu recomand”.

Video: Robert Nițoi