Interviu cu Bogdan Bolohan, coregraful „Românii au talent”, înainte de galele live. „Eu am fost concurent, am trecut prin toate etapele: casting, audiții, semifinală și finală”

Libertatea: Bogdan, iată-ne ajunși la finalul audițiilor unui sezon cu dansatori de excepție. Tu ai avut ocazia să-i cunoști și să le vezi prestațiile. Ce părere ai avut despre concurenții care au vrut să impresioneze prin dans în sezonul 12?

Bogdan Bolohan: Toate sezoanele de la „Românii au talent” sunt mai mult decât pline de talente incredibile, dar sezonul 12 este… top! Așa cum și eu fac parte din comunitatea de dans, pot spune cu sinceritate că anul acesta avem cei mai buni dansatori. Am fost în fiecare oraș, am participat la fiecare zi de preselecții și am apucat să lucrez cu foarte mulți dintre ei, așa că pot spune că este un sezon extraordinar. Din exterior poți să vezi cum, de la un an la altul, comunitatea de dans evoluează, iar această emisiune este un plus major pentru toți cei care fac parte din această comunitate.

– Ce înseamnă pentru tine faptul că faci parte din echipa „Românii au talent” și că ai ocazia de a-i îndruma pe toți concurenții pasionați de dans de-a lungul unui sezon?

– Faptul că fac parte din această echipă este super fain! Am șansa de a ajuta foarte mulți oameni, de a lucra cu persoane mișto, dar și de a învăța constant lucruri noi. E ca un workshop continuu. În afara faptului că lucrez cu dansatori, artiști cu talente diferite, e un privilegiu de a vorbi cu fiecare dintre ei și de a face un share de povești.

Din acest punct de vedere este fabulos. Echipa este una unită, iar asta face ca atunci când te uiți la televizor să realizezi că totul curge. Nu sunt doar profesioniști, ci și niște oameni care au o dragoste pentru a lucra și a compune ceva foarte fain.

Recomandări Celălalt „război” din Ucraina: tancuri sovietice demontate în vest și statui ale lui Lenin ridicate în est. Care vor fi consecințele?

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Iubesc procesul dinaintea live-urilor. Simți emoțiile concurenților, care sunt undeva la 99%…”

– Cum este înaintea live-urilor pentru tine? Știm că toți calificații au multe emoții și dorința de a arăta cât mai bine prestația lor, dar asta înseamnă și mai multă treabă pentru tine pe partea de coregrafie, repetiții.

– Iubesc procesul dinaintea live-urilor. Simți emoțiile concurenților care sunt undeva la 99%… Dar ai și șansa de a lucra cu ei, de a-i motiva. Pentru mine e mai simplu deoarece am fost concurent, am trecut prin toate etapele: casting, audiții, semifinala și finala.

De fiecare dată când stau de vorbă cu ei, îmi aduc aminte de traseul meu și încerc să-i motivez cât mai bine. Este o oportunitate să fii pe această scenă, iar toată munca din spate este în folosul tău. Mulți se închid în emoții și uită de șansa de a fi pe această scenă. Lucrez cu fiecare dintre ei în parte și încerc să-i ajut pe zona de creativitate, de exprimare pe scenă.

Recomandări Asaltul Rusiei în estul Ucrainei a ajuns într-un impas. Nici Moscova, nici Kievul nu înregistrează câștiguri semnificative, spun oficialii SUA

– Din punctul tău de vedere, care sunt elementele care nu ar trebui să lipsească unui dans la „Românii au talent” pentru a impresiona juriul și pe cei de acasă?

– Primul element – talentul (râde), dar pe lângă asta, nu trebuie să lipsească pielea de găină. Dacă atunci când performezi, îți creezi tu starea de emoție și tu ai piele de găină… atunci vor avea și cei care te vor urmări. Trebuie să simți tu, ca și ceilalți să simtă. Mulți gândesc tehnic, dar „Românii au talent” e mai mult de atât: este despre trăire, despre a simți mixul dintre muncă și sentimente.

– De ce nu ar trebui oamenii să rateze live-urile „Românii au talent”?

– Nu trebuie ratat pentru că are de toate! Te trece prin toate stările posibile: de la bucurie la tristețe, la motivație, la orice. Este vorba despre oameni și poveștile lor reale. Sunt așa de motivați să exprime ceea ce vor și merită să vezi aceste povești de viață care te vor motiva și pe tine. Acești concurenți îți pot da un impuls incredibil. Live-ul este conceput pentru a-ți oferi o stare mai mult decât fabuloasă!

GSP.RO Gestul care adâncește misterul despre Putin. Știrea face înconjurul lumii

Playtech.ro Veste bombă! Cu cine s-ar iubi nora lui Liviu Dragnea. Bărbatul este ... HALUCINANT!

Observatornews.ro Mama lui Valentin, principalul suspect în crima de la Măgurele, dezvăluiri tulburătoare despre noaptea fatală: „Copiii lor erau în casă, în dormitor, în acel moment”

HOROSCOP Horoscop 12 mai 2022. Scorpionii au impresia că puterea lor vine de la felul în care reușesc să vadă dincolo de cuvinte

Știrileprotv.ro Lovitură pentru Rusia. Ce se întâmplă în China în acest moment, legat de războiul din Ucraina

Orangesport.ro Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii

PUBLICITATE TEST: Dinții cățelului tău pot avea probleme. Verifică dacă știi cum să ai grijă de dinții patrupedului tău