Pe 20 aprilie, de la ora 22.30, la Kanal D, Dan Negru a apărut pe micul ecran cu „Jocul cuvintelor”. Mulți fani așteptau revenirea lui în televiziune după plecarea de la Antena 1. Faptul că fanii i-au dus dorul s-a văzut și în audiențele emisiunii sale. Aproximativ un milion de telespectatori urmăresc fiecare ediție.

El spune că e și meritul formatului. Dan Negru prezintă singurul quiz show din România. Concurenții sunt oameni normali, studenți, profesori, angajați. Pentru Libertatea, prezentatorul a recunoscut că cei care nu se uită la emisiune sunt copiii lui și soția.

„Nu mă așteptam ca un show despre vocabularul limbii române să fie lider de audiență pe o piața TV dominată de sex, bucătari și vulpițe”

Libertatea: În primul rând, felicitări pentru „Jocul cuvintelor” și pentru audiențele înregistrate încă de la primele ediții. În minutul de aur aproximativ un milion și jumătate de telespectatori urmăresc emisiunea. Te așteptai la o așa reușită cu un quiz show?

Dan Negru: Nu! În niciun caz nu mă așteptam ca un show despre vocabularul limbii române să fie lider de audiență pe o piața TV dominată de sex, bucătari și vulpițe. Nu vreau să fiu lupul moralist și am recunoscut întotdeauna că am mâncat și eu mult usturoi în televiziune, tocmai de asta am făcut schimbarea. Sunt precum tâlharul de pe cruce. E meritul Kanal D că a avut curajul să riște, atunci când propuneam show-uri smart altor televiziuni, mi se răspundea că nu au curaj, că așteaptă să facă alții pasul și, dacă merge un astfel de show, să-i copieze pe aia care vor avea acest curaj.

Recomandări Corespondență de la Cannes. Radu Jude a lansat la apă „Potemkiniștii”, un eseu sarcastic cu trimiteri spre Putin și dificila istorie româno-rusă

De fapt, la negocierea pe care am avut-o cu cei de la Kanal D le-am spus că a face un show cu oameni inteligenți pe o piața TV mediocră e că și cum ai încerca să vinzi legume într-o măcelărie. Am obișnuit publicul să mănânce carne și acum îi oferim legume. E nevoie de timp pentru asta și Kanal D și-a asumat. Culmea, show-ul a fost un succes încă de la prima ediție! Pentru mine audiențele uriașe ale show-ului au fost o mare surpriză și o lecție: ani de zile am fost învățat că publicul vrea murdărie. Am descoperit că asta a fost o minciună.

-La nivel național, conform Kantar Media Romania, Kanal D e peste Pro TV, peste Antena 1, peste România TV, Antena 3 în audiențe la ora difuzării show-ului „Jocul cuvintelor”. Crezi că oamenii isteți, care nu aveau loc la TV până acum, l-au găsit?

-Demult, eram la TVR când Iosif Sava mi-a spus cu vocea lui bubuitoare ceva de genul, „Copile, ai căzut în capcana celor care te manipulează spunându-ți că publicul e idiot. Nu e”. A avut dreptate. Mi-a luat 25 de ani ca să descopăr asta. Zilele trecute o altă televiziune a făcut un show de umor cu 53 de vedete și cu Jador și Loredana cântând împreună. Un program extrem de costisitor pentru piața de publicitate de la noi, un program care-și scoate bani greu.

Recomandări Control la Spitalul Județean din Ploiești, după ce Libertatea a dezvăluit că patru medici și-au dat demisia de la începutul lunii

În același timp, la „Jocul Cuvintelor”, un show extrem de simplu, am avut invitat un profesor de fizică, cu două doctorate. Am fost mirat să văd în audiențe că proful de fizică cu doctorate i-a bătut pe Jador și Loredana în audiențe. Să fie asta un semnal bun pentru piața de televiziune și să fiu eu tâlharul de pe cruce care se convertește.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

-Ești mulțumit de quiz show? Simți că ar mai trebui adăugat sau schimbat ceva?

-Sunt mulțumit de ideea că un quiz poate să facă audiența în România. Eram singură țara europeană fără quiz la televizior, pe principalele canale TV și „Jocul Cuvintelor” ne-a adus cât de cât în rândul televiziunilor europene. Și abia aștept că celelalte televiziuni românești să ne copieze. Televiziunea din România trăiește într-un copy-paste continuu, ce face Pro azi va face Antena mâine și tot așa. Nu a existat o strategie a quiz-urilor în grilele de programe ale televiziunilor românești pentru că nimeni nu avea încredere în astfel de programe pentru oamenii inteligenți.

Recomandări Filmul masacrului din Texas. Autoritățile spun că atacatorul s-a baricadat într-o clasă și a început să execute copiii

Ni se spunea mereu că publicul TV vrea programe care să nu le solicite gândirea. Iată că nu e așa! Și mai e ceva, un astfel de show resetează și întreaga echipa de producție. Dacă un show cu pițipoance sau cu bucătari poate fi realizat și de un producător TV cu studii medii, la un quiz e nevoie de oameni cu pregătire în echipa. Un quiz schimbă și forța de muncă a unei televiziuni. Am parte de oameni smart în echipa de producție, de la care am multe de învățat. O apă care nu curge formează o baltă după cum un creier care nu gândește formează un prost.

-Ce ne poți spune despre concurenți? Crezi că unii dintre ei au de pierdut din cauza emoțiilor?

-Sunt oameni care nu s-au mai văzut la televizor până acum. Cine ar fi avut curajul să aducă la TV un student la matematică? Dar show-ul acesta nu e despre elite intelectuale. Deloc, e despre oricine are curajul să-și pună mintea la contribuție. Asta e și frumuseata jocului, am întâlnit sute de oameni autodidacti care și-au pus mintea la bătaie și au reușit. E o gimnastică a minții pentru toată lumea.

„Nu ratez nimic din producțiile TV românești, le văd pe toate”

-Familia ta urmărește „Jocul cuvintelor”? Ce au spus soția și copiii despre quiz show?

-Ai mei sunt consumatori doar de Netflix sau de YouTube. Soția mea e mereu mirată că am răbdare să mă uit la toate productile TV românești. Sincer, nu ratez nimic din productile TV românești, le văd pe toate și când nu pot să văd emisiile în direct, le pun la înregistrat și mă uit la ele noaptea. Ai mei însă sunt exact opusul, nu consumă televiziune. E un public tot mai numeros care face asta, dar m-a bucurat mult să văd pe studiile de audiența că „Jocul Cuvintelor” i-a făcut pe mulți dintre cei care nu deschid televizorul să o facă.

-După aproximativ 25 de ani în televiziune, te mai impresionează ceva cu adevărat? Acum ești la cârma unui nou format, care s-a dovedit a fi de succes.

-Mă bucură că am adus un trend nou în piața, cel al quiz-urilor deștepte. Studiile de audiența arată nu doar că avem un public numeros, dar și că avem un public diferit, isteț. Publicul AB , așa cum e el numit în studiile de sociologie. Asta e publicul pe care televiziunea l-a îndepărtat de televizor.

Nu Netflix sau YouTube sunt extraordinare, ci televiziunea a fost tot mai slabă în anii ăștia. Noi singuri, noi cei din televiziune, ne-am alungat publicul și l-am trimis la Netflix și YouTube pentru că nu mai avea ce să vadă la TV.

-Simți acum, la Kanal D, „fluturii din stomac ai televiziunii”, așa cum ai spus într-un interviu pentru Libertatea?

-A aduce o nouă idee în piața e că și cum te-ai îndrăgosti din nou. Ai fluturi prin stomac. Foștii mei colegi mi-au spus cu drag, încercand să mă protejeze, că o să-mi rup gâtul cu o emisiune despre cuvinte care te face să gândesti. Ei au făcut-o pe cea cu Jador mergând pe o cale care, aparent, îți garanta succesul.

E loc pentru toată lumea pe ecran și asta e frumusețea breslei mele, dar ne-am mirat toți când am descoperit că e mai numeros publicul care vrea o emisiune care-ți pune mintea la încercare decât cel care își dorește un show care-ți pune buricul la contribuție. Repet, nu sunt lupul moralist, știu bine cum e cu buricul la TV, am făcut audiențe colosale de pe urma lui, dar întodeauna e loc de o schimbare. De fluturi în stomac .

-„Vă urmărim cu drag, dar mi-aș dori din toată inima să se difuzeze mai devreme”, e comentariul unui urmăritor despre emisiune. De ce „Jocul cuvintelor” nu apare la Kanal D la ora 20.00 sau 21.00?

-Pentru că mare parte din publicul activ, cel care urmărește un astfel de show, are un alt ritm de viața și abia după ora 22:00 începe să se liniștească și să se apropie de TV. E genul de producție TV care se adresează mai ales celor activi, celor care la ora 18:00 încă sunt blocați în trafic în marile orașe. Viața și ritmul vieții au schimbat și obiceiuri de consum TV. Și audiențele ne-au arătat că am avut dreptate în programarea emisiei.

-„Ați putea chema și câte o «vedetă» autohtona să își arate «valoarea»”, te-au sfătuit fanii pe Facebook, iar tu ai spus că nu-ți dorești vedete la quiz. Dan Negru nu mai vrea emisiuni cu persoane publice?

-Am făcut show-uri TV cu invitați pe care-i puteam asculta ore în șir: Stela Popescu, Vadim Tudor, Mircea Albulescu, Florin Piersic și mulți alții. Lumea aia a cam dispărut și, fără să fiu nostalgic, cred că puține vedete mai au capacitatea intelectuală pentru un astfel de format TV. Asta e o emisiune în care tot ce contează sunt vorbele, cuvintele; iar oamenii simpli sunt foarte atractivi pentru pentru acest gen show.

-Știu că suntem în luna mai, dar au existat discuții pentru a prezenta Revelionul la Kanal D?

-După 23 de ani de revelioane prezentate la două televiziuni, și la TVR și la Antena, anul asta mi-aș dori că pe 31 decembrie să mă culc pe la 11 noaptea și să mă trezesc a două zi, pe 1 Ianuarie, direct în noul an, fără să mă mai gândesc la Revelion.

După cum știți, ani de zile în preajma Revelionului mi-am îndemnat public telespectatorii să nu se uite la mine în noaptea aia, să se bucure de familie, prieteni. N-o să renunț la mesajul asta: bucurați-vă de familie, e mai importantă decât ecranele.

GSP.RO „Să o întrebe pe soția dânsului cine sunt”. Dan Șucu, înțepat de un important om de afaceri din România

Playtech.ro WOW! Câți bani a câștigat Marian Drăgulescu la Survivor 2022. Suma îi va ului pe oameni

Observatornews.ro Misterul unei dispariții rezolvat cu o crimă: Beata, o tânără de 30 de ani, găsită moartă pe un câmp în Bihor. Un fost profesor universitar, principalul suspect

HOROSCOP Horoscop 26 mai 2022. Capricornii sunt în plină revoluție în familie, pornită de ei și continuată de alții sau invers

Știrileprotv.ro Ce au făcut două turiste în Grecia după ce le-a venit nota de plată 600 de euro pentru o gustare și două cocktail-uri

Orangesport.ro ŞOC în Capitală! Marea vedetă a murit după ce a căzut misterios de la balcon: primele informaţii

PUBLICITATE Ce s-a aflat despre abonamentele medicale, analizând 1 din 3 abonați