Interviu cu Xonia, după „Survivor România” 2022: „Mi-am dorit foarte mult această experiență pentru a mă ajuta să mă vindec”

Libertatea: Ce înseamnă pentru tine experiența „Survivor România”?

Xonia: Înseamnă începutul unui nou capitol în viața mea. Pe lângă faptul că a deschis anul 2022, Survivor mi-a dat oportunitatea să ajung la Xonia cea care a fost odată, înainte de problemele de sănătate, înainte de suferință, înainte de ceea ce consider eu eșecuri în viața mea. Iar cu ocazia Survivor am reușit să ajung să pot alerga, să îmi depășesc orice limită, să îmi arăt mie și tuturor că pot. Sunt puternică, sunt luptătoare, sunt competitivă, sunt fit.

„Mi s-a umflat fața din cauza faptului că am avut un chist care a fost scos cu puțin timp înainte să merg la Survivor”

-Ce ți-a fost cel mai greu pe timpul competiției? Oare traseul, condițiile din Republica Dominicană, dorul de familie?

-Cel mai greu pentru mine a fost soarele. Am avut o reacție adversă la soare, mi s-a umflat fața din cauza faptului că am avut un chist care a fost scos cu puțin timp înainte să merg la Survivor, și neavând umbră, stând numai în soare toată ziua pe traseu, am avut o reacție alergică și a trebuit să reiau antibiotic pentru a ajuta cu inflamația. Și eram arsă ca o roșie, eu fiind foarte albă la piele.

Restul greutății mi-a plăcut, m-am adaptat. Într-adevăr, noaptea de abia așteptam să fie zi că nu puteam să dorm, îmi amorțeau mâinile/picioarele, m-am învinețit, oasele mă dureau de la dormitul pe podeaua de lemn. Nu am avut pernă, foloseam rucsacul în loc, era foarte frig noaptea și mereu eram cumva uzi. Dar aceste lucruri erau pentru mine minunate. Mi-a plăcut să am mizerie sub unghii și părul plin de nisip, spălându-ne doar în ocean. O experiență de neuitat. Grea, dar frumoasă.

-Cum te-ai simțit pe primul traseu al competiției?

-M-am simțit foarte bine. Îmi dozam energia, eram foarte atentă să nu dau totul din prima ca să nu mai pot face față la final sau din mijlocul traseului. Nu am obosit, eram bine, doar că nu am știut că aveam de lucrat la îndemânare. Și i-am rugat pe TJ, CRBL și Radu Itu să mă ajute și am repetat în junglă cu ei, eram pregătită pentru următoarele trasee.

-S-a scris că ai plecat la celebra competiției cu anumite probleme medicale. Ne poți spune despre ce este vorba?

-Eu am problemele mele de sănătate, dar dacă nu eram aptă să fac față la această emisune, nu aș fi făcut acest angajament. Din contră, această emisune era un lucru pozitiv pentru mine pe partea de sănătate, de la faptul că locuiesc în junglă, în natură, să pot face meditație și grounding cu picioarele desculțe pe nisip, să îmi încarc corpul cu energie divină etc;

Mi-am dorit foarte mult această experiență pentru a mă ajuta să mă vindec, iar sportul era fantastic pentru creier și organe. Îmi place să fiu mereu pozitivă, nu mă voi victimiza vreodată, nu vreau să pic într-o energie de om bolnav, pot face față la orice îmi dă Dumnezeu. Într-o zi sunt sigură că voi vorbi despre viața mea, prin ce am trecut, poate o să scriu o carte. Nu vă puteți imagina adevărul, prin câte am trecut și ce momente de cumpănă am trăit.

-Simți că ai demonstrat totul în cele câteva zile la „Survivor România”?

-Nu am reușit să demonstrez totul, dar am reușit să demonstrez că pot. Am vazut comentariile din online și lumea a văzut cine sunt, dar nu a fost suficent timp să se vada cine sunt cu adevărat. Poate cu o altă ocazie va fi mai mult timp.

Ai rămas în relații bune cu toți Faimoșii de la „Survivor România”?

-DA! Țin la fiecare dintre membrii echipei Faimoșii. Castingul a fost unul foarte bun. Apreciez foarte mult fiecare persoană. Am învățat ceva de la fiecare. Eu aștept în special pe Laura, TJ și Emil acasă pentru că m-am apropiat cel mai mult de ei, simt că ne cunoaștem de o viață și de abia aștept să îi revăd, să fim reuniți! Țin pumnii tuturor și urmăresc cu mare emoție emisiunea Survivor. Am văzut că Andreea a ajuns acasă, o las câteva zile și o voi suna să ne vedem!

