Revenirea concurentei nu aduce însă doar ambiție și dorință de revanșă, ci și o situație sentimentală complicată, care pare să fi explodat chiar în vila din Thailanda.

Delia Salchievici dormea cu Ian când se aflau în pustiu

Înainte de eliminarea ei, Delia și Ian (Anghel Bogdan Georgian) au fost protagoniștii unor momente tandre care au stârnit numeroase speculații. Cei doi au fost văzuți apropiindu-se, schimbând atingeri și cuvinte afectuoase, iar mulți s-au întrebat dacă între ei există mai mult decât o simplă alianță de competiție.

Când s-au aflat în pustiu, cei doi au dormit împreună, iar conexiunea părea evidentă! Acum însă, după revenirea Deliei, lucrurile par să se fi schimbat radical.

În ediția din această seară, 3 martie 2026, disponibilă deja pe VOYO, Visătorii se bucură de confortul vilei, dar liniștea este doar aparentă. Momentul în care concurenții au decis cine cu cine doarme a devenit rapid un motiv de tensiune.

„Ce faci, mă? Mi-ai furat nevasta, a?”, îi spune Ian lui Lucian Vasile („Leopardul”), într-o replică ce a ridicat multe sprâncene. A fost doar o glumă aruncată între băieți sau o dovadă clară de gelozie?

Delia Salchievici susține că intențiile ei au fost cât se poate de nevinovate. „Astăzi, la vilă, când ne-am așezat cum să dormim, eu am zis să fiu drăguță, având două fete măritate în echipă, și să le las pe ele să doarmă împreună, iar eu să mă ofer să dorm cu unul dintre băieți”, a explicat concurenta.

Totuși, adevărata surpriză a venit în momentul în care l-a întrebat direct pe Ian dacă vor mai dormi împreună, așa cum făceau înainte. Răspunsul lui? „Vedem”!

Pentru Delia, acest „vedem” a căzut ca un duș rece. „În pustiu, eu cu Ian dormeam împreună. Aici l-am întrebat dacă mai dormim împreună și mi-a zis: «Vedem»! Pentru mine, «vedem» nu există”, a mărturisit ea, vizibil deranjată.

Tensiuni între concurenții de la „Desafio: Aventura”

Ce l-a făcut pe Ian să își schimbe atitudinea? Este vorba despre presiunea competiției, despre teama de a nu fi perceput ca vulnerabil sau despre apariția unor sentimente pe care nu știe cum să le gestioneze? Sau, mai mult, există o posibilă apropiere între Delia și Lucian care l-a pus pe jar?

Cert este că dinamica din echipa Visătorii s-a schimbat complet odată cu revenirea Deliei. Confortul vilei nu a adus doar relaxare, ci și orgolii, gelozii și întrebări fără răspuns. În timp ce unii încearcă să trateze situația cu umor, privirile și replicile tăioase spun o altă poveste.

Rămâne de văzut dacă Delia și Ian vor reuși să clarifice ce se întâmplă între ei sau dacă distanța emoțională se va adânci. Cert este că episodul din această seară, 3 martie 2026, difuzat de la ora 20.30 la PRO TV, promite dezvăluiri explozive și momente tensionate care pot schimba definitiv relațiile din competiție.

