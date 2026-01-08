Cine este „Leopardul” Lucian Vasile, concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV

Competiție intensă între trei echipe (Norocoșii, Luptătorii și Visătorii) formate din oameni cu povești extraordinare, „Desafio: Aventura” se vede în fiecare luni și marți, de la ora 20.30.

În peisajul spectaculos al Thailandei, și-a făcut apariția și Lucian Vasile, poreclit „Leopardul”, care trebuie să treacă prin probe dificile care îi testează forța, curajul și strategia, dacă vrea să pună mâna pe marele premiu de până la 150.000 de euro.

„Leopardul” Lucian Vasile spune despre el că este carismatic, energic și plin de povești. A jucat fotbal în Italia, dar viața l-a dus pe alte drumuri.

Concurentul de la „Desafio: Aventura” este foarte atașat de familie și își dorește ca prin participarea la show să le poată cumpăra părinților o casă. „Sunt cel mai pozitiv om și asta o să mă ajute pe parcurs și o să trec orice obstacol”, a spus Lucian Vasile înainte să plece în Thailanda.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Apoi, ajuns în emisiunea de la PRO TV, „Leopardul” a scris pe Instagram cum i s-a părut experiența din show-ul în care s-a certat, încă de la început, cu Dumbo (Marius Alexandru) și cu Babasha.

„A fost unul dintre cele mai grele jocuri de până acum. Presiune, oboseală, nervi întinși la maximum. După joc au fost făcute jigniri la adresa părinților mei. Acolo am cedat. Recunosc: reacția mea nu a fost una corectă și îmi cer scuze pentru limbajul și comportamentul meu. Nu așa vreau să fiu văzut și nu asta reprezint. Dar există o limită pe care nu o voi accepta niciodată: familia mea nu trebuie implicată în conflicte sau strategii de joc. «Desafio: Aventura» scoate la suprafață caractere, emoții și adevăruri. Merg mai departe cu capul sus, mai puternic și mai atent la cine vreau să fiu”, a scris „Leopardul” Lucian Vasile pe internet.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE