De Dana Aramă,

Invitați unul și unul la petrecerea de nuntă a Adelinei pestrițu. Printre cei prezenți s-au numărat și politicianul Mircea Geonă și soția sa, Mihaela. Cei doi au fost una dintre cele mai elegante cupluri de la eveniment.

De asemenea, au fost prezente și Vica Blochina și Raluca Bădulescu, bune prietene cu mireasa.

Vica Blochina a purtat o rochie cu franjuri, în timp ce Raluca Bădulescu a ales o o rochie de culoare neagră, peste care a purtat un bolero alb cu inserții aurii.

Simona Pătruleasa, prezentatoarea de la postul de televiziune Kanal D, a fost și ea prezentă la nuntă. Și Simona Pătruleasa a optat pentru o ținută de culoare neagră.

Mireasa Adelina Pestrițu a făcut fotografii cu toți invitații săi. Aceasta a postat, pe blogul său, și câteva imagini în care apare alături de cântăreața de muzică populară maria Dragomiroiu, una dintre artistele care a întreținut atmosfera la petrecere.

„Nimic nu se compară cu sentimentul plăcut pe care îl am de când am reușit să-mi întemeiez o familie atât de frumoasă. Am un soț pe care îl iubesc și mă iubește, care mi-a dăruit un copil pe care îl divinizăm. Iar asta face că totul în viața noastră să fie ușor și radiant. Ziua asta ne-a unit mai mult pentru că de acum suntem și sub protecția lui Dumnezeu după ce am primit binecuvântarea și cununia religioasă cu toate cele sfinte…

… Petrecerea de nuntă a fost una pe cinste. Am cântat, am dansat, am făcut un milion de poze cu toți cei care au avut plăcerea să ne fie alături. Și cel mai important este că am creat amintiri prețioase împreună, care ne vor însoți pe parcursul întregii vieți. Iubirea ne-a unit și ne-a făcut ceea ce suntem astăzi. Un întreg”, a scris Adelina Pestrițu pe blogul ei.

Adelina Pestrițu s-a căsătorit civil cu Virgil Șteblea la începutul lunii iulie 2019. Cei doi au făcut nunta în data de 20 iulie. Cuplul are împreună o fetiță care se numește Zenaida Maria.

Adelina Pestrițu s-a căsătorit civil cu Virgil Șteblea la începutul lunii iulie 2019. Cei doi au făcut nunta în data de 20 iulie. Cuplul are împreună o fetiță care se numește Zenaida Maria.

Adelina Pestrițu s-a căsătorit civil cu Virgil Șteblea la începutul lunii iulie 2019. Cei doi au făcut nunta în data de 20 iulie. Cuplul are împreună o fetiță care se numește Zenaida Maria.

Adelina Pestrițu s-a căsătorit civil cu Virgil Șteblea la începutul lunii iulie 2019. Cei doi au făcut nunta în data de 20 iulie. Cuplul are împreună o fetiță care se numește Zenaida Maria.

Prima rochie purtată de vedetă a fost una stil prințesă, în care bruneta a arătat super. Mireasa a ales un buchet de mireasă inedit, format din cale de culoare grena.

Pentru cununia lor religioasă, Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au ales verighete bătute cu diamante.

Cea de-a doua rochie aleasă de Adelina Pestrițu, pentru petrecerea de nuntă, a fost una foarte sexy, mulată pe corp și cu spatele gol.







Citeşte şi:

Cum a arătat tortul de la nunta Adelinei Pestrițu cu Virgil Șteblea. A fost coborât din tavan