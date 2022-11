Ioana este fiica lui Ion Țiriac din relația cu jurnalista egipteană Sophie Ayad. Tânăra, în vârstă de 25 de ani, locuiește în Statele Unite ale Americii alături de mama ei și fratele său. Pe rețelele de socializare, Ioana Țiriac încarcă fotografii spectaculoase, iar cei care o urmăresc sunt fascinați de frumusețea ei. Mulți au observat că aceasta seamănă cu Megan Fox

„Și frumoasă și deșteaptă!”, „Te faci tot mai frumoasă de câte ori te văd!”, „Megan Fox, tu ești?”, „Ce tânără superbă!”, „Sexy girl!”, „Ești o scumpă!”, „Dormi în sala de fitness”, sunt doar o parte dintre comentariile fanilor la postările Ioanei Țiriac, potrivit Fanatik.

Ioana Țiriac locuiește în America, dar își vizitează tatăl în România

Tânăra vine și în România cât de des poate. În 2018, aceasta a organizat „Bucharest Fashion Charity Show” la Stejarii, complexul de lux al lui Ion Țiriac din București. Tatăl declara că e mândru de ea. „Bănuiesc că un copil norocos este cel care are posibilitatea în tinereţea lui să crească într-un mod logic şi normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai multă decât are ea de anumite lucruri, sau de lucrurile normale în viaţă, l-a învăţat de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că îşi face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine, şi cu maică-sa… nu e meritul meu absolut deloc”, a spunea Ion Țiriac la vremea respectivă.

Ioana Natalia și fratele ei, Karim, sunt rodul iubirii dintre Ion Țiriac și jurnalista egipteană Sophie Ayad.

