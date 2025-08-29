Ioana Ginghină a oferit recent unul dintre cele mai picante momente din emisiunea lui Cătălin Măruță, difuzată pe Pro TV. Actrița a vorbit deschis despre viața intimă și a recunoscut că relația cu soțul ei, Cristi Pitulice, este mai pasională ca niciodată, chiar dacă au trecut printr-un episod tensionat, după ce ea l-a surprins discutând cu o altă femeie.

„Nu m-am despărțit, încă. (…) Glumesc, dar e un sâmbure de adevăr. Încerc să fiu cât se poate de autentică, pentru ca doamnele să înțeleagă despre ce este vorba. Bărbații care nu își asumă relațiile pe Facebook, de obicei, lasă undeva o portiță”, a declarat Ioana Ginghină, șocându-l pe celebrul prezentator TV, care a recunoscut că nu se aștepta la un asemenea răspuns.

Ioana Ginghină, detalii picante despre viața intimă

„Tu cu al tău acum ești bine?”, a întrebat curios Cătălin Măruță.

„Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată. Dacă despre asta e vorba, ne-am luat și jucării noi. Dacă e să vorbim de sex, nu mai e doar marți, e zilnic, chiar și de trei ori pe zi. (…) Vrei să îți zic care este stadiul? Fii-mea vine de obicei târziu acasă, pe la 9 și jumătate – 10. Într-o zi, pe la 7, auzim că intră cineva în casă. Cristi fuge în baie, eu trag repede ceva pe mine și mă duc la ușă: «De când ești acasă?». Se uită Ruxi la mine și zice: «Mă bucur că vă merge relația». Deci, asta e zona. Cred că e de împăcare”, a dezvăluit actrița. Vedeta a povestit că, deși momentul descoperirii discuțiilor soțului cu altă femeie a fost dificil, acesta a devenit un punct de cotitură pentru relația lor, ajutându-i să își reaprindă pasiunea.

Momentul savuros din platoul Pro TV a stârnit reacții amuzate și comentarii aprinse, Ioana Ginghină demonstrând încă o dată că nu se teme să abordeze subiecte tabu cu sinceritate.