Vedeta, care va împlini septembrie 45 de ani, se vede mamă a doua oară foarte foarte curând. Vrea să rămână însărcinată până în toamna acestui an. „Dacă nu vine până în septembrie, nu-mi mai doresc. Consider ca am atins o vârstă la care e greu să mai ajungi să fii mamă până la capăt. Oricât ai încerca să arăți bine, bătrânețea vine cu diverse probleme.

N-aș mai putea fiu după 50 de ani o mamă cum am fost cu Ruxi, eu sunt o mamă foarte activă, facem activițăți împreună. M-aș dori și pentru celălalt să fiu la fel.”, a declarat Ioana Ginghină, conform Spynews.

Ioana Ginghină are o fată din căsnicia cu Alexandru Papadopol, pe Ruxandra.

În curând va avea loc nunta Ioanei Ginghină cu Cristi Pitulice. Vedeta a mărturisit că evenimentul va fi unul restrâns, mai mult ca o petrecere, unde vor fi invitați doar cei apropiați. „La nuntă, nu vor exista pregătiri pentru că va fi totul într-o zi, poate la un simplu grătar. Nu rochie, nu petrecere cu spațiu închiriat, nimic din toate astea. Dacă ne hotărâm, o facem și mâine, am avut două nunți nu mă mai pasionează să fac pregătiri și să cheltuiesc bani pe eveniment.

Nunta restrânsă nu era gândită din cauza pandemiei, ci pentru că pur și simplu așa ne dorim, să fim doar cu cei foarte apropiați. Chiar aș vrea să fie o zi frumoasă și deloc complicată, fără mari responsabilități”, a declarat, pentru VIVA!, Ioana Ginghină.

