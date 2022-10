Pe 15 octombrie, Ioana Ginghină și Cristi Pitulice sărbătoresc 3 ani de când formează un cuplu. Actrița și-a găsit din nou liniștea și fericirea după divorțul de tatăl fiicei sale, Alexandru Papadopol. Despre partenerul ei, Ioana are numai cuvinte de laudă și mărturisește că acesta este mult mai atent cu ea decât toți partenerii pe care i-a avut până acum.

„Chiar astăzi îi ziceam că noi, pe 15 octombrie, facem 3 ani. Toată lumea zice: “Hai, că ești la început!”. Nu mai sunt chiar la început. Au trecut 3 ani de relație între timp. Deocamdată, ce pot să spun, pe mine mă susține Cristi cel mai mult dintre toți partenerii pe care i-am avut până acum. Deci e un first ca să zic așa. Poate se poate și mai bine, nu știu ce să zic, dar pot să spun sigur că, până acum, este cea mai bună variantă din tot ce am avut până acum. Inclusiv acum, la ziua mea, eu nu țineam neapărat să mi-o țin, din comoditate în primul rând. Mi-a organizat-o el. Știam că o organizează, nu a fost petrecere surpriză, dar mi-a zis: “Iubita, nu trebuie să faci absolut nimic! Decât să te duci, să te machiezi, să te aranjezi”. Și așa a fost. A venit o firmă, el s-a ocupat de absolut tot. Firma aia a venit, a și strâns, a și plecat. A fost la noi în curte. Exact așa, m-am machiat, am coborât, am fost cu toată lumea. Am invitat doar oameni foarte apropiați mie. Eu nu am mai pățit așa ceva până acum”, a povestit vedeta pentru ego.ro.

În cadrul interviului, Ioana Ginghină a mărturisit că Alexandru Papadopol a rămas surprins când a văzut cât de fericită este și a felicitat-o precizând că el nu ar fi putut să facă asta pentru ea niciodată.

„Eu nu vreau să spun că am avut o viață urâtă. Nu era urâtă, nu aveam un termen de comparație. Inclusiv Alexandru, care a văzut pe Instagram postările, a zis: “Băi, bravo, chiar te felicit!”. A recunoscut și el: “Nu ți-aș fi făcut așa ceva în vecii vecilor!” Da, da (n.r. are o relație bună cu fostul soț). De asta și glumeam: “Bravo, Ioana, ai prins bine, ți-a ieșit bine de data asta!”. Îi zic: “Chiar vorbeam cu fiica ta, că nu mi-ai fi făcut așa ceva!”. Sunt total diferiți și eu sunt mai bine acum. (râde)”, a mărturisit actrița.

Ioana Ginghină a rămas în relații bune cu Alexandru Papadopol

Divorțul lor a luat pe toată lumea prin surprindere, însă au reușit să rămână în relații bune după despărțire. Ioana Ginghină a povestit cum a reușit să păstreze o legătură civilizată cu fostul soț după separare.

„Păi, nu știu, cred că contează foarte mult ca amândoi să fie relaxați după și cât de fericiți sunt după. Asta cred, în primul rând. Asta cred că e pe primul loc. Doi, contează foarte mult femeia în relație. Să știi, eu nici acum poate că nu sunt de acord cu multe lucruri pe care le face Alexandru vis-a-vis de Ruxandra, dar eu nu le comentez, îi las pe ei să le rezolve. Eu nu mă bag decât când chiar mi se cere ajutorul. Și atunci nu mai avem niciun motiv să ne certăm. Și atunci, chiar dacă îmi vine să îi zic ceva, că poate o văd pe Ruxandra poate supărată, eu nu mă bag în relația lor. Atunci, noi avem ani de zile în care nu ne-am mai certat, că nu am mai avut de ce. Și atunci, necertându-te cu omul de lângă… cu care vorbesc. Și azi am vorbit cu el, noi vorbim foarte des, aproape zilnic. Uite, mâine o duce el pe Ruxi (n.r. la școală). Azi au mâncat împreună, m-a sunat că se duce el să o ia, adică vorbim aproape zilnic, ce să mai. Nu e niciodată niciun motiv, tot timpul e vorba de susținere, uite, mai facem o glumă, mai povestim, mai nu știu ce. Ajungi, până la urmă, chiar să îți fie drag să vorbești cu persoana respectivă”, a spus vedeta pentru sursa mai sus menționată.

„Eu nu mi-am dorit divorțul acesta. El era nefericit”

„Se poate să rămâi în relații bune și să fii mai fericită. Eu îți spun sincer, nu mi-am dorit divorțul acesta, adică nu eu am fost cea care l-a dorit. Dar eu sunt mai bine acum și lucrul acesta îl vede și Ruxi. De asta și glumim pe tema asta: “Păi, unde îți făcea tata chestia asta?”. Amândouă suntem mai bine acum pentru că el era cumva nefericit în cum stătea, ne dădea și nouă energie proastă. Era o energie proastă, mai ales pe final. Acum suntem toți foarte bine. Ce să îți spun, că anul ăsta era aproape să ne facem vacanța împreună. Deci fără să vorbim, ne-am ales aceeași insulă și aproape aceeași perioadă. Și pentru ca Ruxi să nu se plictisească, să stea 10 zile cu el și apoi 10 zile cu noi, am schimbat noi insula pe ultima sută de metri. Dar nu aș fi avut nicio problemă să mi-o fi adus el acolo, să mai și stăm, să povestim. Am făcut Ajunul împreună. Prietenii mei mai fac și mișto. Au făcut acum, de ziua mea: “Dar cum nu l-ai invitat și pe el? Că voi sunteți genul care se invită, nu aveți nicio treabă!” (râde). Zic: “Băi, nu m-am gândit să îl invit, că na, era ciudat!”. Dar nu ciudat pentru mine sau pentru el, ciudat pentru restul cred că ar fi fost așa. Dar nu am nicio treabă”, a mai povestit Ioana Ginghină.

