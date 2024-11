„I-am luat bocanci, niciodată nu i-au plăcut, mi-am luat mie bocanci, mi i-a luat imediat! Îmi fură bocancii și ghetele! Eu nu mai am bocanci, pentru că îi ia ea, pe ai ei nu-i poartă. Hainele nu mi le ia, are alt stil, boogie așa, în sus strâmt cu buricul pe afară și de la brâu în jos foarte larg. Mai îmi ia hainele doar de Halloween”, a declarat Ioana Ginghină pentru Click!

Ruxandra vrea să-și facă primul piercing și încă negociază cu mama ei, care nu este de acord.

„Acum negociem un cercel în buza de sus. Eu am zis însă că nu-și face nimic când e minoră, pentru că nu vreau să-mi reproșeze mai târziu. Să-și facă atunci când va fi majoră!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Dar acum se tot roagă de mine: hai, mama, că la anul fac 17 ani, și te rog, spăl toate vasele din casă, fac orice numai lasă-mă să-mi fac!

Nu are nici iubit. Cred că se datorează acest lucru liceului la care este, pentru că sunt foarte multe fete. Au doar patru-cinci băieți în clasă, e la Tonitza. Are numai fete, toată ziua e casa plină de fete la mine.

Recomandări Cernobîlul de la Valea Călugărească, Prahova. Prefectul Emil Drăgănescu suspendă interdicția dată de autoritățile locale privind depozitarea de deșeuri periculoase în comună

Mă bucur într-un fel! Are și așa drame, dar măcar nu cu băieții. Și oricum a trecut perioada aia grea de adolescență la noi. Eu am avut întotdeauna o relație deschisă cu ea, adică orice poate să zică de mine, dar nu că nu am fost deschisă la înțelegere.

Chiar dacă am mai țipat, că se mai întâmplă, am încercat să rezolvăm problemele. Întotdeauna am găsit soluții împreună. Realizează că sunt mai deschisă ca alte mame”, a mai spus Ioana Ginghină, pentru sursa citată.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News