Ioana Ginghină a recunoscut că decizia a avut un impact emoțional puternic asupra ei, mai ales din cauza relațiilor apropiate construite cu oamenii din echipă. „A fost foarte greu. Eu mă număr printre cei nou-veniți, dar făceam și eu doi ani acum, în aprilie. Echipa de acolo este atât de caldă și de frumoasă și mă simțeam așa de bine.

Atât de bine mă simțeam, mi-am dat seama acum vreo două luni, înainte de vacanță, încât eram ca acasă, adică nici nu mai simțeam nevoia aia de… cum să zic, că sună ciudat, de salut, da? Mă duceam acolo, veneam cu hainele cu care trebuia să mă schimb, intram, «hai, care, unde, cine, cine vine cu mine jos să mă machiez?». Mă simțeam ca acasă, nu era pentru mine un job”, a declarat ea pentru VIVA.

Culisele emisiunii „La Măruță”

Pentru Ioana Ginghină, participarea la emisiune devenise o constantă a programului săptămânal, ceea ce a făcut ca despărțirea să fie și mai dureroasă. Prezența ei în platou era deja un obicei bine împământenit, greu de înlocuit.

„O să fie foarte greu, cumva când mă suna lumea și mă întreba: «Ce faci marți?», spuneam: «Sunt la Măruță». Dar, na, sunt sigură că drumurile o să ni se mai întâlnească, pentru că pe mulți de acolo îi știam de la seriale și n-are cum să se fi terminat povestea cu oamenii de acolo.”

Actrița a rememorat și atmosfera tensionată din culise, din ziua ultimei ediții, spunând că emoțiile au fost greu de controlat, chiar și în afara camerelor de filmat. „Marți n-a fost o zi… În spate, în platou, nu era toată lumea fericită. Adică erau lacrimi foarte multe în spatele camerelor. Părerea mea e că nici n-am mai fost eu. Ei ziceau: «Bă, să nu se vadă!». Dar era foarte greu, foarte greu.”

Ce va difuza PRO TV în locul emisiunii „La Măruță”

Libertatea a dorit să afle ce se întâmplă cu prezentatorul, dacă el va fi implicat în vreun proiect pe VOYO sau dacă părăsește definitiv trustul e presă.

Printre altele, am vrut ca PRO TV să ne dezvăluie și ce se va întâmpla cu echipa emisiunii „La Măruță”, dar și ce va difuza postul de televiziune în locul show-ului, între orele 15.00 și 17.00, după data de 6 februarie 2026.

Libertatea: Ce se va întâmpla cu Cătălin Măruță începând cu 6 februarie 2026? Va avea un alt proiect în PRO TV sau va părăsi televiziunea? În comunicat se precizează: „Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluție naturală”. Va avea prezentatorul un proiect pe VOYO?

PRO TV: În prezent, ne aflăm în faza de explorare. Ne-am unit eforturile pentru a găsi cea mai bună formulă care să răspundă contextului actual al pieței media. Este un proces, așa că va dura până când vom putea evalua corect toate opțiunile, însă toate părțile implicate sunt pe deplin angajate în acest demers.

Ce se va întâmpla cu echipa emisiunii, după ce „La Măruță” va ieși din grila PRO TV?

Împreună cu colegii de la HR, explorăm în prezent toate oportunitățile interne. Scopul nostru nu este să ne despărțim de colegi, ci să vedem cum experiența și competențele lor pot fi valorificate în alte zone ale companiei. Din acest motiv, este încă prea devreme pentru a oferi un răspuns definitiv în acest moment.

Ce va difuza PRO TV în intervalul orar în care era emisiunea „La Măruță”, începând cu 6 februarie 2026?

Vom oferi o selecție diversă de seriale orientate către publicul feminin și vom reveni în curând cu mai multe informații.

