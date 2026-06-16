Ioana Ginghină se aștepta la divorțul dintre Cabral și Andreea Ibacka. Ce a declarat actrița: „Ne deșteptăm noi, femeile”

După ce Cabral și Andreea Ibacka au anunțat în luna mai 2026 că au decis să divorțeze după mai bine de 18 ani de relație și doi copii împreună, mai multe persoane din lumea mondenă au comentat despărțirea. Invitată în emisiunea „Online Story by Cornelia”, Ioana Ginghină a declarat că vestea nu a surprins-o.

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Ioana Ginghină: „Da, mă așteptam”

Actrița, care a jucat alături de Cabral și Andreea Ibacka în telenovela „Inimă de țigan”, a fost întrebată dacă divorțul celor doi a luat-o prin surprindere.

Răspunsul acesteia a fost direct. „Da, mă așteptam. Pentru cei care sunt mai apropiați (de Cabral și Andreea – n.red.) cred că nu e așa un șoc. Eram apropiată de Andreea, dar nu pot să zic foarte apropiată, ne mai vedeam din ani în Paști. Din punctul meu de vedere, erau niște chestii care se întâmplau cu care eu nu eram de acord, au și declarat că nu dormeau împreună, poate ei erau de acord. Eu, dacă eram în situația respectivă, nu aș fi fost de acord. Eu când vedeam sau auzeam niște declarații aveam chestia asta: «Eh, hai să vedem cât ține»”, a declarat Ioana Ginghină în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia”.

Ce aspecte din relația lor i-au ridicat semne de întrebare

În intervenția sa, actrița a explicat că anumite detalii făcute publice de cei doi de-a lungul timpului i-au atras atenția.

Ioana Ginghină a precizat că nu împărtășea unele dintre alegerile făcute de cei doi în viața de cuplu, făcând referire inclusiv la declarațiile potrivit cărora nu dormeau în aceeași cameră. Actrița a subliniat însă că este vorba despre propria perspectivă și despre modul în care ea privește o relație.

„Ne deșteptăm noi, femeile”

În cadrul aceleiași emisiuni, Ioana Ginghină a vorbit și despre numărul tot mai mare de divorțuri din lumea mondenă.

În opinia sa, unul dintre motive este schimbarea de mentalitate a femeilor și faptul că multe dintre ele nu mai acceptă situații care, în trecut, erau tolerate pentru menținerea unei relații. „Eu cred că ne deșteptăm noi, femeile. Nu mai suntem dispuse să facem compromisuri”, a explicat actrița.

Cabral și Andreea Ibacka au confirmat divorțul în mai 2026

Cabral și Andreea Ibacka au anunțat în luna mai 2026 că au decis să meargă pe drumuri separate, după o relație care a durat peste 18 ani. Cei doi au împreună doi copii și au fost considerați, de-a lungul anilor, unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc.

Anunțul despărțirii a generat numeroase reacții în spațiul public, mai ales că cei doi au preferat de-a lungul timpului să vorbească rar despre dificultățile din viața de familie.

Ioana Ginghină, două divorțuri înainte de actuala căsnicie

La rândul său, Ioana Ginghină a trecut prin două divorțuri. Prima căsătorie, cu actorul Daniel Tudorică, s-a încheiat în 2004. Ulterior, actrița a divorțat de Alexandru Papadopol în 2019.

Din anul 2023, Ioana Ginghină este căsătorită cu Cristi Pitulice, consultant și antreprenor în domeniul turismului.

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