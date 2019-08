De Andreea Romaniuc Archip,

Ioana Ginghină îi este recunoscătoare și astăzi unui actor cunoscut, care i-a fost alături în adolescență, când visa să ajungă în lumina reflectoarelor pe scenă sau în filme.

„Mentorul meu care m-a îndrumat și m-a și învățat foarte multe în această meserie este Constantin Chiriac, directorul Teatrului de la Sibiu. M-a sprijinit atunci când eu eram o simplă liceană și îmi doream să devin actriță. El m-a văzut, mi-a zis dacă e ceva de capul meu sau nu”, a declarat, pentru Libertatea, Ioana Ginghină.

A făcut parte dintr-o trupă de teatru de amatori

Înainte să dea la facultate, Ioana Ginghină a avut ocazia să experimenteze jocul actoricesc. A primit sfaturi, le-a urmat, dar a avut și un strop de talent neșlefuit la acea vreme, dar și chemare spre această meserie.

„Am făcut parte dintr-o trupă de teatru de amatori la momentul respectiv, în perioada liceului. Poate dacă nu era el, până la urmă renunțam, dar a cultivat acest microb, am început să joc ușor-ușor în tot felul de festivaluri, pe scene de teatru pentru amatori”, ne-a povestit ea.

Dacă ar da timpul înapoi, Ioana ar alege tot actoria. Pe lângă satisfacțiile aduse cu fiecare rol pe care îl interpretează, Ioana Ginghină consideră că are un job care îi oferă și libertate. „Am avut noroc, adică am perioade când sunt aglomerată, dar am și perioade destul de lungi, în care pot să stau să îmi văd de copil, de casă, de familie, adică e un atu pe care mulți din alte meserii nu și-l pot permite”, a conchis ea.

