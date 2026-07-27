Aflată în vacanță alături de soțul ei, Ioana Ginghină a vorbit public despre efortul pe care îl face Cristi Pitulice în momentul în care ajung în destinațiile pe care le vizitează.

Potrivit celor spuse de către vedetă, soțul ei îi face fotografiile pe care Ioana Ginghină le postează în mediul online, iar ședințele foto nu durează mai mult de 10 minute.

„Să știi că nu stau mai mult… Soțul meu nu se chinuie mai mult de 10 minute pe zi pentru a-mi face aceste fotografii. De comun acord, eu mă pregătesc cu pozițiile în care vreau să stau, vine cu mine pe plajă dimineața, îmi face aceste fotografii, mai stă maximum o oră, iar el se retrage la aer condiționat, pentru că nu rezistă la plajă. Așa încât nu consider că îl chinui foarte tare. Dar, pentru faptul că face acest efort pentru mine, eu am ținut să îi mulțumesc. Dacă apar singură în poze, lumea are senzația că sunt singură în vacanță, nu se gândește că este cineva în spatele camerei”, a spus Ioana Ginghină pentru SpyNews.

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Actrița care va împlini 49 de ani peste două luni a vorbit și despre silueta ei, afirmând că este conștientă că are colăcei, însă ea se simte perfectă așa.

„Nu pot să spun că mi-e ușor să am această siluetă. Nu mă consider perfectă deloc. Însă, pentru mine, da, sunt perfectă, pentru că mie îmi place să am forme, mie îmi place să am și puțini colăcei. De ce? Pentru că nu aș face compromis la o viață… nu știu cum să zic, sănătoasă din punct de vedere psihic. Pentru o viață sănătoasă din punct de vedere fizic.

Consider că trebuie să existe un echilibru între ele și atunci mănânc sănătos, am grijă la ceea ce mănânc, nu mănânc prostii, nu mănânc procesat, însă dacă vreau să beau un cocktail, dacă vreau să mănânc o înghețată, dacă vreau să mă bucur efectiv de micile plăceri ale vieții, mă bucur. Și atunci poate astea mă costă faptul că, nu știu, am doi-trei colăcei în plus sau unu-două kilograme în plus”, a încheiat Ioana Ginghină.

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