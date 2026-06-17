Ioana Ginghină a făcut declarații sincere despre relația dintre fiica sa, Ruxandra, și tatăl biologic al acesteia, Alexandru Papadopol. Invitată în emisiunea „Online Story by Cornelia”, actrița a vorbit despre implicarea fostului soț în viața adolescentei, dar și despre rolul important pe care îl are actualul său partener, Cristi Pitulice.

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„Nu a fost tatăl acela implicat”

În cadrul emisiunii, Ioana Ginghină a declarat că Alexandru Papadopol nu a avut nivelul de implicare pe care și l-ar fi dorit în relația cu fiica lor.

Actrița a mărturisit că situația a afectat-o în special pe Ruxandra. „[Alexandru Papadopol] nu a fost un tată cum văd alții. A fost un tată când își mai aducea aminte, când îi mai cerea Ruxi bani. Dar nu a fost tatăl ăla care să fie implicat. Pentru Ruxi clar n-a fost bine. Dar pentru mine, m-am gândit, a fost bine. Am prietene care au copii cu tați foarte implicați și nu pot să-și facă vacanțe. Stau cu calendarul. Am putut să-mi fac programul liniștită. Am avut Crăciun, Paște, de toate cu Ruxi. Pe Ruxi a durut-o și o doare”, a povestit Ioana Ginghină.

Ruxandra, afectată de comentariile colegilor

Ioana Ginghină a dezvăluit și că fiica sa a trecut prin momente dificile în perioada adolescenței, după ce anumite informații despre familia lor au devenit subiect de discuție în spațiul public.

Potrivit actriței, colegii de liceu ai Ruxandrei au făcut remarci răutăcioase pe baza articolelor apărute în presă. „Ea s-a maturizat instant. La școală, copiii au făcut mișto de ea vis-a-vis de ce au văzut pe internet. S-a maturizat brusc și aveam o prietenă prea matură pentru vârsta ei care (o încuraja – n.red.)”, a explicat Ioana Ginghină.

„Cristi este omul care a dus-o la școală în fiecare dimineață”

Actrița a vorbit și despre relația apropiată dintre Ruxandra și actualul său soț, Cristi Pitulice. Potrivit Ioanei Ginghină, acesta a fost prezent constant în viața adolescentei și s-a implicat activ în creșterea ei.

„Cristi chiar vrea să aibă o discuție cu Alexandru după ce face Ruxi 18 ani. Nu au fost puține dăți când Alexandru a avut nevoie de Ruxi ca pansament la suflet și a chemat-o și ea a zis da. Însă Cristi este omul care a dus-o la școală în fiecare dimineață. M-a surprins când mi-a zis. El a crescut-o în ultimii șapte ani. E foarte frustrant pentru partenerul care e acolo la nevoie să nu-l întrebe nimeni. M-am simțit prost că nu m-am gândit. Cristi este mai îngrijorat decât mine. Eu sunt mai relaxată”, a declarat actrița.

Din declarațiile Ioanei Ginghină reiese că relația dintre Cristi Pitulice și Ruxandra s-a consolidat în timp, pe baza implicării constante în viața de zi cu zi a adolescentei. Actrița consideră că actualul său soț a fost alături de fiica sa în momente importante și că a preluat multe dintre responsabilitățile care vin odată cu creșterea unui copil.

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