Veriga secțiunii de autostradă de aproximativ 42 km dintre Nădășelu și Poarta Sălajului

Județul Sălaj se pregătește să intre oficial pe harta autostrăzilor din România în această vară, odată cu darea în trafic a lotului Zimbor – Poarta Sălajului, de 12,24 km, parte din Autostrada A3.

„Deschiderea tronsonului Zimbor – Poarta Sălajului și a nodului rutier de la Românași, anunțate pentru această vară, reprezintă un pas important în evoluția Autostrăzii Transilvania (A3) pe teritoriul județului Sălaj. Proiectul se află în faza de recepție tehnică, ceea ce înseamnă că, în câteva săptămâni, tronsonul va fi dat în trafic”, a precizat marți, 14 iulie, Lucian Bode, deputat PNL de Sălaj.

Acesta susține, într-o postare pe Facebook, că a discutat la fața locului cu echipele CNAIR și ale constructorului despre ultimele detalii înainte de inaugurare, cât și despre evoluțiile de pe restul secțiunilor, aflate în diverse faze de implementare.

„Nu vorbim doar de 12,24 km de autostradă, ci de o verigă dintr-o secțiune de aproximativ 42 km între Nădășelu și Poarta Sălajului, realizată pe teren dificil, cu alunecări de sol, lucrări de consolidare și viaducte care au necesitat soluții tehnice speciale”, a mai subliniat fostul ministru al Transporturilor, care menționează că el a semnat în 2020 contractul pentru acest tronson.

Lucian Bode, pe șantierIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Ce înseamnă pentru Sălaj acest tronson de autostradă

Lucian Bode a explicat că lotul Zimbor – Poarta Sălajului înseamnă pentru Sălaj intrarea efectivă a județului în rețeaua de autostradă. „Nodul de la Românași apropie autostrada de Zalău și creează o legătură funcțională cu DN 1F și cu drumurile județene din zonă”, a spus acesta.

În total, traseul Autostrăzii A3 pe teritoriul Sălajului însumează aproximativ 80 km de autostradă proiectată.

„Ținta este ca în 2026 să fie închisă veriga Nădășelu – Zimbor, iar pe termen mai lung sectorul Poarta Sălajului – Nușfalău, cu Tunelul Meseș, rămâne cea mai dificilă etapă, dar esențială pentru coerența întregii A3”, mai adaugă el.

Trei puncte sensibile

Lucian Bode consideră că există „trei teme sensibile pentru ceea ce urmează pentru evoluția Autostrăzii Transilvania”. Prima dintre ele o reprezintă condițiile în care va fi finalizat tronsonul Zimbor – Nădășelu, programat pentru august 2026.

„Am încredere că va fi un termen respectat de către constructorul român. Știm, de asemenea, că pentru realizarea celor două devieri de pe acest tronson, constructorii turci au termen decembrie 2026 pentru finalizarea lucrărilor. Orice accelerare a lucrărilor pentru cele două devieri trebuie să fie dublată de un control riguros al calității. Îmi doresc ca în acest an să circulăm pe această autostradă, dar nu oricum. De aceea, este de dorit ca în acest an să avem lucrările finalizate, dar la standardele de calitate cerute prin contract”, spune deputatul de Sălaj.

A doua „temă sensibilă” este predarea proiectului tehnic pentru secțiunea Poarta Sălajului – Nușfalău, cu Tunelul Meseș, etapă începută în anul 2025 și care are termen de finalizare 2027.

„Este necesară o interogare de etapă: proiectul pare departe de grafic, iar autoritățile trebuie să se asigure că nu apar întârzieri în livrarea proiectului tehnic. Orice întârziere de acest fel va afecta etapa de execuție, care trebuie să înceapă anul viitor”, consideră Bode.

Iar a treilea punct sensibil este neadoptarea bugetului CNAIR la jumătatea anului 2026.

„Neadoptarea bugetului CNAIR la jumătatea anului, un buget de aproape 22 de miliarde RON credite bugetare, blochează activitatea unei companii care gestionează miliarde de euro și fonduri europene pentru proiecte vitale de infrastructură – este inadmisibil. Solicit deblocarea urgentă a situației prin adoptarea bugetului pe acest an; indiferent cine ocupă poziția de ministru al transporturilor, are responsabilitatea directă de a garanta stabilitatea financiară a CNAIR și continuitatea marilor proiecte rutiere”, a cerut el.

CNAIR a refăcut bugetul companiei, renunțând la 500 de angajări

Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a precizat, marți, că directorul CNAIR, Cristian Pistol, a refăcut bugetul companiei, după ce proiectul inițial, care prevedea 500 de noi angajări, a fost respins.

„Compania a revenit cu un buget refăcut, fără cele peste 500 de angajări prevăzute inițial. Rezultatul: economii de peste 75 de milioane de lei, dintre care peste 56 de milioane de lei doar din cheltuielile salariale”, a precizat, pe Facebook, oficialul de la Ministerul Transporturilor.

Secretarul de stat, susținut de USR, pune sare pe rană spunând că directorul CNAIR a renunțat și la aproximativ 400 de angajări planificate în structurile teritoriale, unde Ministerul Transporturilor nu s-ar fi opus.

„Conducerea CNAIR a renunțat nu doar la cele 126 de posturi suplimentare propuse pentru aparatul central, ci și la celelalte aproximativ 400 de angajări planificate în structurile teritoriale. Ministerul Transporturilor nu s-a opus întăririi echipelor din teritoriu acolo unde există nevoi reale. Alegerea de a elimina toate aceste posturi a aparținut domnului Pistol”, afirmă Horațiu Cosma.

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