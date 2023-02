În urmă cu mai bine de zeci de ani, Ioana Ginghină a avut curajul și a pozat nud în Playboy. La vremea respectivă, actrița avea doar 20 de ani și a pozat provocator pentru revista dedicată bărbaților. Atunci ea nu era căsătorită și nici nu avea copil.

Acum, Ioana Ginghină se pregătește de nuntă, pentru că în acest an se va căsători cu Cristi Pitulice, bărbatul pe care l-a cunoscut după divorțul de Alexandru Papadopol.

Invitată la emisiunea „Teo Show”, actrița a fost întrebată dacă ar mai avea acum curajul să pozeze nud.„Dacă acum, prin absurd, ar veni din străinătate vreo ofertă să pozezi așa cum te-am văzut și erai spectaculoasă, artistic. Ai mai da sacoul jos ca să pozezi artistic?”, a întrebat-o Teo Trandafir în emisiunea de la Kanal D.

Ioana Ginghină a răspuns imediat: „Depinde de Ruxi. Dacă ea mi-ar spune…”

„Nu depinde de Cristi?”, a întrebat mirată prezentatoarea.

„Nu! Depinde de Ruxi. L-aș întreba și pe Cristi, dar printr-o discuție așa… aș obține da. Aș băga textul acela că te-ai căsătorit cu o actriță, știai ce iei… nu e ca și cum nu știi ce ai luat. Dar… copilul aș vrea să rămână la fel de sănătos la cap, așa cum e. Nu aș vrea să fie probleme. E o perioadă de bullying foarte agresiv la școală și nu aș vrea să treacă din cauza mea printr-un astfel de episod. Dacă ar fi foarte asumată și mi-ar zice să mă duc, deși nu cred, pentru că de multe ori îmi zice că nu mă îmbrac destul de decent”, a declarat actrița la Kanal D.

Ioana Ginghină i-a spus fiicei sale că a pozat în Playboy

Conștientă că, în perioada divorțului, fiica ei ar fi putut afla amănunte surprinzătoare din trecutul ei sau al lui Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină a decis să dea cărțile pe față și să își pregătească fiica pentru tot ce e mai rău.

„Nu regret pictorialul pe care l-am făcut. Mi se pare cam mare ipocrizia: dacă pozează J Lo, zice lumea: ‹‹Mamă, ce bine arată, la 50 de ani! Uite-o, dezbrăcată și cum arată!›› Dacă pozează una de-a nostră: ‹‹Ia uite, dragă, îi mai trebuia ei la 50 de ani să pozeze!›› Mi se pare ipocrizia mult prea mare că ne uităm peste Ocean și e OK, iar la noi nu e OK. Ruxandra nu a văzut pozele, dar știe.

Când a fost divorțul, eu am ținut să îi spun cam tot ce putea să apară în presă și să o afecteze. Dacă eram profesoară, poate era ceva ciudat. Fiind actriță, fiind singură în perioada aceea, având 20 și ceva de ani, nu mi s-a părut așa o problemă. Ruxi nu a avut nici o reacție când i-am spus despre pictorial, vrea să se facă și ea actriță”, a declarat, pentru Libertatea în anul 2019, Ioana Ginghină.

A meritat din punct de vedere financiar

Actrița a făcut pictorialul în Halkidiki – Grecia, după ce jucase în serialul „Numai iubirea”. „A meritat și financiar, dar să știi că ce m-a motivat a fost faptul că făceam seriale. Pe vremea aceea, PR-ul de la PRO TV, care era foarte puternic, mi-a zis: ‹‹Dacă tu vei fi cuminte și nu te vei apuca acum, după pictorialul acesta, să ieși cu cutare, să te cuplezi cu fotbaliști, imaginea ta va fi curată și tu nu vei fi, cum ar veni, doar emblema „Iepurașul” Playboy, tu vei fi o actriță care a pozat și în Playboy››. Am ținut cont de aceste sfaturi și, într-adevăr, așa a fost. Poate chiar s-a și uitat peste timp că eu am și pozat în Playboy. Efectiv eu am avut niște roluri și am pozat și în Playboy”, ne-a spus actrița.

