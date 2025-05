Ioana Ginghină (47 de ani) a tras un semnal de alarmă după ce a descoperit un nou trend alarmant pe TikTok, care implică o jucărie aparent inofensivă – o lăbuță de pisică antistres – folosită în videoclipuri de către preadolescente în contexte cu conotații sexuale. Actrița, care este mama unei adolescente de 16 ani, s-a arătat revoltată de direcția în care se îndreaptă comportamentul online al tinerilor.

Clipurile devenite virale includ jocuri nevinovate cu jucăria, acompaniate de texte vulgare, precum: „Lui [nume] îi place l***”, un limbaj total nepotrivit pentru vârsta celor implicați.

„Ați auzit de noul trend de pe TikTok? Nu știu dacă mai are rost să zic ceva, dar copiii ăștia de 7-10 ani, cât să aibă, n-ar trebui să fie pe TikTok și în niciun caz să facă l***”, spune Ioana Ginghină într-un videoclip publicat pe Instagram. „Când credeai că ai ajuns la vârsta la care nu te mai poate surprinde nimic, mai apare un trend pe TiKTok”, a mai scris actrița în dreptul postării, potrivit unica.ro.

O mamă se simte „înfrântă” în lupta cu influența TikTok asupra copiilor

Reacțiile din rândul părinților nu au întârziat să apară, mai ales în secțiunile de comentarii, unde o mamă a mărturisit că se simte „înfrântă” în lupta cu influența TikTok asupra copiilor.

„Acum văd și eu. Mersi. Nu știam pentru că nu am TikTok. Mă îngrozesc. I-am interzis copilului meu de 12 ani TikTok, dar de fiecare dată își instalează și-și face alt cont. Am pierdut această luptă. Grija mea prioritară este să-i vorbesc și să-i explic pericolele Internetului și a oamenilor cu devieri comportamentale.

Mereu aud «părinții sunt de vina». Credeți-mă, mai am un copil de 20 ani, știu să educ un copil, însă la cel mic mi s-a pus capac. De multe ori am impresia că nu mai știu cum să mă port. Citesc, mă autoeduc. Foarte greu să fii părinte în 2025 și să-l educi frumos, demn, cu bun simț, empatie, respect, iubire față de semeni. Acești copii sunt luați de proști și batjocoriți. Puțini văd «aurul» din ei. Dacă la primul copil am reușit, la al doilea mă tem să nu dau greș”, a povestit femeia.

„Da, te înțeleg. E sport național să dai vina pe părinți, am observat asta”, a răspuns Ioana Ginghină.

Femeia, mamă a doi copii, de 12 și 20 de ani, a explicat că i-a oferit telefonul copilului mai mic din motive de siguranță, dar și pentru a putea primi informațiile transmise de diriginte pe grupul de părinți. Răspunsurile nu au întârziat, iar alți părinți au criticat-o că a cedat presiunii tehnologice prea devreme.

„Nu trebuia să îi lași pe copii cu telefon, calculator, TV, până în clasa a V-a. Acum suporți consecințele, dar mai rău este că le suporta copiii tăi…”, a comentat cineva, sancționat imediat de Ioana: „Hai să nu ne transformăm în judecători deși asta, cum ziceam, e sport național, hai să ne sprijinim, mamă cu mamă, mai ales că Alina a scris aici un mesaj atât de sincer”.

În acest context, Ioana Ginghină lansează un apel către părinți să fie mai vigilenți și mai implicați în activitatea online a copiilor.

