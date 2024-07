Femeia de afaceri a recunoscut că nu mai locuiește în aceeași casă cu soțul său, cu care s-a căsătorit religios în anul 2020. Povestea de dragoste dintre Ioana și Ilie Năstase a fost una zbuciumată încă de la început, iar ea a trecut cu vederea foarte multe lucruri.

Mai mult, Ioana Năstase a dezvăluit că a fost victima violenței conjugale, închizând ochii de mai multe ori în fața faptelor fostului mare tenismen. În prezent, relația lor pare din nou tensionată, iar cei doi au plecat separat în vacanțe. Afaceristul nici măcar nu a informat-o pe soția sa că plănuiește să călătorească până în Cehia.

„Sunt în drum spre Piatra Neamț, acum mă aflu în țară. Da, am fost în Turcia. Ilie a venit după mine, dar nu ca să mă prindă sau să mă verifice. El știe ce fel de om sunt, nu se pune problema.

E adevărat și că el a plecat în Cehia fără să mă anunțe. Dar eu nu m-am supărat, eu sunt obișnuită cu astfel de lucruri. Eu mi-am sunat nora și am rugat-o să-mi ia bilete pentru o vacanță de câteva zile în Turcia.

Am acolo și o prietenă. El știa, i-a luat apoi și lui bilet. A venit, am stat două zile, după care ne-am întors acasă. Fiecare la casa lui”, a mărturisit Ioana Năstase pentru publicația cancan.ro.

Recomandări Deficienţă majoră de securitate la mitingul lui Trump, vizat de o tentativă de asasinare. Cum sunt securizate evenimentele fostului președinte american

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

„Nu vreau să mă afirm pe spatele nimănui, pentru că și eu am clădit ceva în viața asta”

Ea a lăsat să se înțeleagă că sunt anumite dezvăluiri pe care le va face la momentul potrivit, dar până atunci se concentrează doar pe băiatul său.

„Eu știu ce copil am crescut, el știe ce mamă are. Mă respect, vreau să fiu liniștită pentru a lua cea mai bună decizie. Vreau ca oamenii să mă iubească pentru ceea ce sunt eu. Nu vreau să mă afirm pe spatele nimănui, pentru că și eu am clădit ceva în viața asta.

Și înainte, și împreună cu el. Am plecat la Piatra Neamț și să mă încarc sufletește pozitiv. Am aici un loc al meu care mă liniștește. Sunt un om echilibrat, care-și vede de viața lui. O să stau vreo două zile”, a completat soția lui Ilie Năstase, pentru sursa citată.

Urmărește-ne pe Google News