Fiica regretaților artiști Anda Călugăreanu și Dan Tufaru, Ioana a ajuns să trăiască de pe o zi pe alta. Este căsătorită și are un băiețel, iar venitul familiei este de 1.100 de lei pe lună. În urmă cu mai mulți ani, Gigi Becali a ajutat-o și i-a cumpărat o garsonieră, unde să locuiască. În fiecare an, Ioana Tufaru, în vârstă de 43 de ani, așteaptă ajutor de la patronul FCSB.

„Ne este foarte greu. Trăim trei persoane din 1.100 de lei pe lună”

Se descurcă cu greu, după ce soțul ei s-a pensionat pe caz de boală. Ea nu a mai fost chemată la teatru, acolo unde obișnuia să facă figurație, astfel că toată familia este nevoită să se descurce o lună întreagă cu ajutorul social pe care îl primesc.

„Ne este foarte greu. Trăim trei persoane din 1.100 de lei pe lună. La teatru nu am mai prins nimic, că mergeam și făceam figurație acolo, mai câștigam un ban. Băiatul a început și el scoală, cheltuială multă și cu el. Soțul nu mai lucrează pentru că s-a pensionat pe caz de boală. Momentan, am depus dosarul și așteptăm să vedem cât primește și el”, a spus Ioana Tufaru, pentru Click!.

În prezent, Ioana Tufaru și soțul Ionuț Mardare locuiesc în sectorul 6 din București alături de Luca, băiețelul de 5 ani pe care îl au împreună. Stau toți într-o garsonieră pe care Gigi Becali le-a oferit-o cu ani în urmă.

Recomandări Gestul pe care Simona Halep se poate sprijini ca să-și reducă mult din pedeapsă. Dar pentru antrenorul Mouratoglou ar fi un mare pericol

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Ioana Tufaru nu are un loc stabil de muncă și nu vrea să se angajeze

Ioana Tufaru, fiica regretatei Anda Călugăreanu, are o situație financiară foarte grea și trebuie să își întrețină copilul. Ea nu are un loc de muncă stabil, însă nici nu își dorește să se angajeze. „Nu, nu am un loc de muncă stabil și deocamdată nici nu caut!”, a declarat Ioana Tufaru.

La un moment dat, aceasta avea un rol mic într-o piesă la Teatrul Evreiesc, însă din cauza pandemiei nu a mai putut urca pe scenă. „Teoretic, da, sunt încă acolo, doar că nu putem juca pentru că nu avem voie… suntem prea mulți pe scenă!”, a spus fiica regretatei Anda Călugăreanu cu ceva vreme în urmă.

Ajutorul social este cel care îi e sursă de venit acesteia, dar și drepturile de autor de pe urma părinților ei. Fiul Ioanei Tufaru este la școală, astfel că acum cheltuielile sunt mai mari. „Câștig din ajutorul social 800 de lei, mă descurc greu financiar, dar nu mă plâng! Da, iau și drepturile de autor”, a spus Ioana Tufaru pentru ciao.ro.

Recomandări VIOLENȚA POLIȚIEI. Un procuror a văzut ochiul vânăt al unui bărbat prins la furat și a insistat să afle adevărul: „M-a proiectat cu capul de gresie”

„Venitul lunar este în jur de 1.500 de lei. Nu, Ionuț nu mai lucrează din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Așteptăm să treacă pandemia să își facă pensie pe caz de boală”, a declarat în noiembrie 2022.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Cele două zodii urmărite de eşec la început de octombrie. Vor avea ghinion în toate

Viva.ro Toni Iuruc rupe tăcerea despre suspendarea Simonei Halep! Ce a dezvăluit acum despre fosta soție: 'Știu cât...'

PUBLICITATE Dr. A. Secară atrage atenția asupra factorilor corectabili ce duc la apariția bolilor de inimă

FANATIK.RO Adevărul despre mușchiul file din magazine. Ce conține, de fapt, produsul. Avertismentul ANPC

Știrileprotv.ro Un turist s-a aplecat pe geamul mașinii ca să smotocească ursul, pe Transfăgărășan. Ce s-a întâmplat după

Observatornews.ro Cu avionul, fără bagaje. Compania aeriană care vrea să renunţe la bagajele călătorilor, pentru a economisi combustibil

Orangesport.ro Cum s-a produs ruptura dintre Giovanni şi Gigi Becali: „Situaţia s-a înrăutăţit atunci din cauza lui!” | EXCLUSIV

Unica.ro Viviana Sposub, primele declarații despre relația cu Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin. 'Nu m-am gândit nicio secundă'