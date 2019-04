Ion Cassian, proprietarul azilului unde a locuit Zina Dumitrescu, rupe tăcerea. Ce spune despre fiul creatoarei de modă

Ion Cassian a fost prezent în platoul emisiunii Agenția VIP, de la Antena Stars, unde a făcut declarații despre Zina Dumitrescu și fiul ei, Cătălin Negreanu.

„La cămin, Cătălin venea destul de des. Intra în cameră la ea, stăteau de vorbă. La un moment dat, el nu a mai venit. Atunci, a fost ruptura. Mereu îmi spunea să îl sun pe Cătălin, dar el nu îmi răspundea la telefon. Un an şi ceva a mers bine. Tot în acelaşi timp Cătălin a venit de fiecare dată când trebuia să plătească toate cheltuielile. Le-a plătit la timp, a fost ok. Chiar dacă era plecat din ţară, când venea plătea.

Când a fost această ruptură, nici nu a mai plătit. Înseamnă că el din punct de vedere financiar nu stătea bine şi, de jenă, nici nu mai venea la mama lui. În prima etapă, eu îl căutam şi nu îmi răspundea la telefon.

După un an de zile mi-am dat seama de situaţia lui financiară, am vorbit cu el şi i-am spus că nu mai vorbim de bani, dar să vină să o vadă pe mama lui. În continuare nu a venit şi nu am vorbit. Ulterior, am început să reluăm legătura telefonică”, a explicat patronul azilului unde Zina Dumitrescu și-a petrecut ultimii ani de viață.

Zina Dumitrescu a fost considerată ca fiind cea care a pus bazele modei în România. Zina Dumitrescu a încetat din viață în data de 29 martie 2019, la vârsta de 82 de ani. Aceasta s-a stins din viață la azilul unde și-a petrecut ultimii ani de viață. Despre fiul Zinei Dumitrescu, Cătălin, s-a aflat că vrea să își incinereze mama, situație care a creat numeroase comntroverse. Potrivit informațiilor apărute în presă, Zina Dumitrescu a vrut să fie înmormântată alături de mama ei, Natalia Bogoş, care a murit în urmă cu 35 de ani. Zina Dumitrescu îşi dorea să fie înmormântată la cimitirul Bellu, acolo unde avea şi un loc de veci alături de cel în care este înmormântată mama sa.

