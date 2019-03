Fără să știe, fiica lui Amza Pellea a inspirat-o pe Iulia Lumânare să-și aleagă drumul în viață. ”Oana Pellea are un rol destul de important în decizia mea de a face actorie. Aici, la Teatrul Național, când eram în clasa a X-a, am venit să văd «Richard al II-lea» și dumneaei juca în spectacol.

La sfârșit, am fost la intrarea actorilor cu colegii mei de liceu și acolo i-am văzut pe domnia sa și pe domnul Marcel Iureș coborând scările. Am văzut doi oameni sfârșiți, după 3 ore de spectacol, poate chiar mai mult dura piesa, și în momentul acela am zis: «Asta e ce vreau!». Nu a fost o decizie rațională, ceva construit, căutat, a fost pur și simplu: asta vreau!”, a declarat, pentru Libertatea, Iulia Lumânare.

«Sper că se va întâmpla să jucăm împreună!»

Dorința ei nu a fost auzită de celebra actriță, însă liceana s-a ținut de cuvânt și a devenit actriță. ”E cumva special că și Oana Pellea este nominalizată la aceeași categorie ca și mine, suntem la Teatrul Național, mi se pare așa puțin miraculos”, ne-a mărturisit Iulia înainte să afle că trofeul Gopo ajunge la ea. ”Sper că se va întâmpla să jucăm împreună”, a adăugat tânăra actriță.

«Până la filmare, nu m-am mai atins de scenariu»

Personajul pe care Iulia l-a conturat în pelicula ”Pororoca”, filmul care i-a adus premiul Gopo, a fost o surpriză chiar și pentru ea. Regizorul Constantin Popescu a anunțat-o foarte târziu că face parte din proiect.

”Am avut niște întâlniri și am discutat despre scenariu, despre personaje, fără să știu că voi fi distribuită. După aceea, cu niște luni de filmare înainte, mi-a spus că joc rolul. Adică nu am dat nici probă. În momentul ăla s-a stârnit un soi de panică la interior și am simțit instinctiv că nu trebuie să mă ating de scenariu. Și până la filmare nu m-am mai atins de scenariu. Nu am repetat, pentru că nu a vrut Constantin să repetăm”, ne-a povestit actrița.

Foto: Ionuț Rusu



