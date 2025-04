În ediția din 09 aprilie 2025, Tribul Lupilor a votat-o pentru a merge la duel pe Ionela Dobre, iar Ina Shan a fost cea care a obținut imunitatea personală. Astfel, aceasta din urmă a trimis către eliminare un concurent: pe Raul Săpătaru!

Ionela Dobre a fost eliminată de Diandra Moga

În momentul în care Ionela Dobre a spart urna destinului, a descoperit că în aceasta se afla apă, nu sânge, astfel că a putu să schimbe concurentul alături de care să se lupte pentru a rămâne în continuare la Survivor România 2025.

Ionela Dobre a spus că nu dorește să se duele cu Raul Săpătaru și a ales-o pe Diandra Moga pentru a-i fi adversar. Din păcate, alegerea nu s-a dovedit a fi una inspirată, deoarece Diandra Moga a câștigat, iar Ionela Dobre a fost eliminată.

La scurt timp după ce s-a întors în România, tânăra a oferit pentru Libertatea o primă reacție referitoare la eliminarea ei de la Survivor România 2025.

Ce a spus după ce a părăsit Survivor România 2025

„Tocmai am ieșit dintr-o experiență care m-a influențat într-un fel profund. Așa cum s-a văzut, pentru mine Survivor România 2025 nu a fost despre lupta cu ceilalți, ci despre întâlnirea cu mine. Pe insulă, în mijlocul naturii, fără filtre, fără măști, fără rolurile cu care eu eram obișnuită acasă, am auzit, în sfârșit, vocea sufletului meu. Pentru mine nu a fost greu doar pentru că este grea competiția și condițiile sunt aspre, ci și pentru că am avut niște conștientizări dureroase.

După nopțile în care nu am putut dormi, nu m-am putut conecta nici cu jocul, nici cu ceilalți. Am tăcut și am căutat sens. M-am afirmat puțin, pentru că în acele momente de liniște am simțit că în mine renaște ceva. Am simțit că în mine chiar se trezește un dragon, dar un dragon blând și înțelept, pe care l-am neglijat de mult timp. Așa cum s-a putut observa, nici cu jocul de la ultimul duel nu m-am putut conecta, fiind preocupată de procesele interioare și multele întrebări care au apărut în mintea mea. Sper să pot povesti mai multe despre această luptă interioara după competiție, când mă voi lămuri și eu ce s-a întâmplat cu adevărat și ce s-a activat în mine”, a spus Ionela Dobre în exclusivitate pentru Libertatea.

Apoi, ea continuat, afirmând că acum este Donna Dragona și că își dorește să inspire și alte persoane în viitor, ținând cont de experiența pe care a acumulat-o în show-ul de la PRO TV.

„Un singur lucru pot spune: pentru mine, Survivor România 2025 nu este sfârșitul unei competiții, este începutul unei povești. Aici s-a născut Donna Dragona! Și sunt sigură că ea o să inspire și o să ajute alți oameni care trec prin același proces prin care am trecut eu la Survivor România 2025. Un proces de regăsire a curajului de a fi cine sunt cu adevărat.

Sunt extrem de recunoscătoare că am făcut parte din această competiție, în această formulă, și că am întâlnit oameni minunați care m-au inspirat, dar și oameni care mi-au apăsat anumite butoane și m-am făcut să îmi pun întrebări și să lucrez cu mine. Și pentru acest lucru le mulțumesc. Povestea mea nu se încheie aici. Povestea Donna Dragona abia acum începe”, a încheiat Ionela Dobre.

