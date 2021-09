Ionuț Gojman de la „Insula Iubirii” a devenit tată. Prima imagine cu bebelușul. „Suntem energie pură”

„Viața într-o poză! Mereu am crezut că există cineva acolo sus care are grijă să le așeze pe toate la momentul potrivit. Și de fiecare dată am simțit că nu sunt singur în ceea ce fac. Dumnezeu are un mod ciudat de a-mi arăta că există.

Mă trimite acolo unde trebuie, cum trebuie și când trebuie de fiecare dată și o face la modul acela în care să îmi lase impresia că de fapt deciziile sunt ale mele.

Îmi oferă de unde nu mă aștept ceea ce-mi lipsește și mă împlinește. Dar mereu la momentul potrivit. Îmi arată ce este bun și ce este rău printr-un mod doar de El știut”, a scris Ionuț Gojman pe Facebook.

„Este fantastic și atât de ușor de observat dacă privești cu atenție modul lui de a acționa. Absolut fantastic. Suntem energie pură și nimic mai mult. Viața este fantastică și nu mai cred că trebuie planificată prea mult, doar înțeleasă și mai apoi trăită.Toate au un scop bine definit.

Fantastică viața și plină de frumos! Acel moment în viață de nedescris! Mulțumim, Doamne! Bine ai venit BABY’BOY!”, a mai scris Ionuț Gojman pe Facebook.

