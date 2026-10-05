Irina Fodor a strălucit la petrecerea organizată de Richard Abou Zaki în Italia. Juratul „Chefi la cuțite”, a împlinit 30 de ani și i-a avut alături pe cei mai importanți oameni din viața lui. De la eveniment nu au lipsit Irina și Răzvan Fodor, dar și producătoarea Mona Segall.

Irina Fodor a făcut senzație printre invitați, într-o rochie neagră, lungă și mulată pe corp, ce i-a pus în valoare silueta impecabilă. Prezentatoarea „Asia Express” a dansat și s-a distrat alături de Mona Segall, Richard și Răzvan, soțul ei.

„Pentru două zile, ne-am simțit ca într-un film italienesc. Unul din acela în care se mănâncă incredibil, se râde tare, se dansează mult și toată lumea petrece până dimineață.

La mulți ani frumoși, Richard!!”, a scris Irina Fodor pe contul de socializare.

Irina Fodor a plecat spre Italia în acest weekend și le-a arătat urmăritorilor imagini din timpul călătoriei. Ajunsă la destinație, prezentatoarea a revenit în mediul online cu fotografii de la petrecerea aniversară organizată de Richard Abou Zaki.

„Weekendul ăsta se anunță petrecere mare. Pentru prima dată, după nepermis de mult timp, am ajuns în sfârșit la Richard Abou Zaki acasă”, a scris Irina Fodor pe rețelele de socializare.

Pe contul de socializare, Richard Abou Zaki a postat un mesaj în care se declară mulțumit de realizările sale, susținut de familie și prietenii apropiați.

„La mulți ani mie 30 de ani! O sărbătoresc așa cum am visat mereu: cu petrecere mare, alături de oamenii inimii mele. 10.000 m2 de parc privat și 3 locații, fiecare cu o temă diferită. 25 de artiști interpretând, 12 bucătari invitați și o zi întreagă de care să mă bucur alături de familia mea, copiii și prietenii mei care m-au însoțit în această călătorie.