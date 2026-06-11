La doar 11 ani, Irina Maria Iancu a devenit prima câștigătoare a competiției „Chefi la cuțite – Viitorul are gust”. Concurenta din Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, s-a remarcat prin pasiunea pentru gătit, creativitate și calmul de care a dat dovadă pe tot parcursul concursului.

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Cine este Irina Maria Iancu, câștigătoarea Chefi la cuțite – Viitorul are gust

Irina Maria Iancu, în vârstă de 11 ani, din Ștefăneștii de Jos, Ilfov, a câștigat primul sezon al competiției „Chefi la cuțite – Viitorul are gust”, ediția dedicată copiilor.

Pe parcursul concursului, Irina s-a făcut remarcată atât prin preparatele sale, cât și prin stilul personal. În fiecare ediție, concurenta a purtat câte o beretă diferită, accesoriu care a devenit rapid o parte din identitatea sa în competiție.

Dincolo de aparițiile sale, Irina a atras atenția prin modul în care a gestionat probele, prin spiritul de echipă și prin atitudinea pozitivă. De-a lungul competiției, și-a încurajat colegii, a găsit soluții în momentele dificile și a încercat să păstreze o atmosferă calmă în echipă.

În finală, micuța le-a transmis colegilor să nu se lase copleșiți de emoții și să ofere tot ce au mai bun.

Rețeta bunicii, punctul de plecare al unei povești de succes

Încă de la prima apariție în emisiune, Irina a reușit să-i impresioneze pe jurați cu un chec cu cacao și nucă, preparat după rețeta bunicii sale. Legătura cu rețetele familiei a rămas prezentă pe tot parcursul competiției. În finală, concurenta a pregătit un pandișpan care a fost apreciat de jurați, iar Chef Richard Abou Zaki a remarcat felul în care Irina și-a spus povestea familiei prin preparatele sale.

Gătitul nu este singura sa pasiune

Irina a dezvăluit încă de la începutul competiției că are mai multe pasiuni pe lângă gastronomie. „Eu sunt Irina Maria Iancu și am 11 ani. Beretele sunt specialitatea mea. Port berete și îmi plac foarte mult. Îmi place să gătesc de când am început să fiu conștientă de ce se întâmplă și să țin minte, de la 4-5 ani. Îmi place să cânt, să dansez și îmi place foarte mult actoria. Îmi place seria de filme Harry Potter”, le-a povestit Irina chefilor la prima lor interacțiune.

Întrebată din ce echipă și-ar fi dorit să facă parte, concurenta a evitat să facă diferențe între jurați. „Mi-au plăcut toți chefii. N-am avut emoții. Am fost încântată să-i cunosc. Am avut o conexiune cu toți”, a spus aceasta.

Parcursul în echipa lui Chef Richard Abou Zaki

Irina Maria Iancu a fost aleasă în echipa galbenă de către Richard Abou Zaki, alături de care a parcurs toate etapele competiției.

De-a lungul sezonului, chef-ul și-a exprimat aprecierea pentru evoluția concurentei, iar după finală cei doi au descoperit un punct comun.

„Amândoi am reușit ceva la vârste fragede!”, a spus micuța câștigătoare.

La rândul său, Chef Richard a declarat: „Sunt super fericit pentru tine, ai meritat această victorie și ai rupt barierele de vârstă!”

La doar 11 ani, Irina Maria Iancu a intrat în istoria competiției ca prima câștigătoare a emisiunii „Chefi la cuțite – Viitorul are gust”, un rezultat care îi poate deschide drumul către o carieră în gastronomie.

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