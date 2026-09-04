Mai întâi s-a aflat că Irina Rimes și-a dat demisia de la PRO TV și părăsește „Vocea României”, anunț făcut chiar în cadrul show-ului muzical, după care Smiley le-a oferit și el o informație prețioasă fanilor săi.

Celebrul artist, care este jurat la „Vocea României”, a lansat alături de Guess Who videoclipul „Totul pe nimic”, melodie care se regăsește pe albumul „Tot ce audio”.

„E o plăcere și o revelație fiecare colaborare cu Guess Who. Din compatibilitate umană și artistică, parcă ajungem mereu împreună să punem acest «punct pe I» în subiecte adânci, dar redate sincer, puternic, concret, cu care reușește oarecum multă lume să se identifice. Sper ca cei care ne ascultă să aleagă autenticul, fericirea și timpul pentru ceea ce contează cu adevărat în viață”, a spus Smiley.

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Legați de o prietenie veche, dar și de mai multe piese pe care le-au lansat de-a lungul timpului împreună, Guess Who și Smiley revin împreună pe scena muzicală cu un mesaj profund, care trimite la esență și la adevăratele valori ale existenței.

„Este piesa cu care am început să lucrez la album și cea pe care am terminat-o ultima. A trecut prin multe forme și cred că aș putea să fac un material întreg de remixuri la câte variante s-au strâns. În orice caz, tot procesul a fost unul productiv până la final și am ajuns la starea pe care mi-o doream în momentul în care am înregistrat refrenul cu Smiley și s-a înseninat situația.

Deși mesajul este unul puțin mai încărcat, piesa nu trebuie să te consume, ci să-ți dea o stare de bine, chiar și în situația în care ai da totul pe nimic”, a adăugat Guess Who despre piesa creată și lansată împreună cu Smiley.

Cu o contribuție creativă a echipei formate din Laurențiu Mocanu (Guess Who), Ștefan Pană, Paul lorga, Harvis Cuni Padron, Alexandru Turcu, Petru Octavian loachim, Cosmin Escu, Sebestyen Sandor, „Totul pe nimic” îi readuce pe Guess Who și Smiley împreună într-un nou proiect muzical.

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